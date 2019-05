Karen Araya, la cerebro de la Roja Femenina que la rompe en Sevilla: "Me gustaría ser la mejor de la Liga española"

Es una de las jugadoras más talentosas que tiene el fútbol femenino nacional. Dueña de un estilo cerebral, técnico y más encima, aguerrido, es la ama, dueña y señora del dorsal “8” de la Roja. Oriunda de Puente Alto y con pasado en Santiago Morning y Colo Colo, Karen Araya es una de las referentes y embajadoras más importantes en la actualidad.

Con 28 años, brilla en la titularidad indiscutida en el Sevilla, de la exigente Liga Iberdrola de España. Y hace poco, deleitó a su afición con un tremendo golazo que le hizo al Real Betis, en el tradicional derbi sevillano, ante 23 mil personas en el estadio Benito Villamarín, que finalizó en un empate a uno.

El Gráfico Chile conversó con la futbolista, quien nos contó parte de su visión sobre las diferencias entre el balompié femenino y masculino, además de ver el trabajo de la Roja de Reinaldo Rueda, como buena analista.

¿Cómo te sientes en el plano futbolístico? Llevas menos de un año en España… ¿Marcha todo bien?

La verdad es que me siento muy bien, trabajando mucho y con objetivos muy claros, muy tranquila en el club donde estoy.

Hiciste un tremendo golazo hace unas semanas, a estadio lleno. Cuéntanos, ¿Cómo fue esa sensación?

Subí el video del gol a mi Instagram y puse una pequeña letra de la canción “Sueños de niñez” (de Los Miserables). Así me sentí, como el sueño de niña, hacer un gol importante para mi equipo, en un clásico o derbi, como se dice acá en España. Con más de 23 mil personas, fue soñado. Lo pienso y aún me emociono, aún se me eriza la piel.

Precisamente con ese gran nivel que traes, ¿Pretendes quedarte en Sevilla o marchar a otro club más grande?

La verdad es que aún no sé qué pasará conmigo la próxima temporada. Por ahora pienso en terminar de la mejor manera, lo que queda de liga con el Sevilla y poder seguir siendo un aporte.

Karen Araya, el termómetro de la Roja femenina / Agencia UNO

En este tiempo en España, me imagino que has podido ver la abismal diferencia entre el nivel de allá, con el fútbol femenino chileno. ¿Cuáles serían las más grandes diferencias?

Es verdad la tremenda diferencia. Acá en España el fútbol femenino es profesional, con contratos de por medio. Claramente no es como el fútbol masculino, pero sí se aspira a ser o tratar de estar lo más parecido a ellos.

Hace algunas semanas premiaron a Christiane Endler como la mejor arquera de la liga francesa. ¿Te gustaría ser la mejor de la Liga Iberdrola?

Tiane es la mejor arquera de Sudamérica, de Francia y yo creo que está entre las tres mejores del mundo. Y claro que me gustaría ser la mejor de la liga, a quién no. Pero creo que debo seguir trabajando para conseguir un premio así en España, ya que hay muy buenas jugadoras.

Selección y el Mundial

Este buen momento, el buen nivel en tu equipo, ¿Te destina a ser una de las figuras de Chile en el próximo Mundial?

Ojalá sea así. Hemos trabajado mucho y creo que es una de las fortalezas de Chile como selección, es su conjunto. Somos más fuertes que cualquier individualidad.

¿Cuáles son las expectativas? Han tenido derrotas dolorosas ante rivales más experimentadas…

Es la primera vez que Chile clasifica a un Mundial adulto femenino y creo que nos hemos preparado muy bien para jugar de igual a igual, ante el rival que tengamos al frente. Haciendo las cosas bien, los resultados llegarán por sí solos.

Y mirando a los colegas hombres, ¿Cómo analizas a la Selección adulta de cara a la Copa América y el proceso de Reinaldo Rueda?

La verdad es que no he visto muchos partidos de los hombres por el cambio de horario y todo eso, pero Rueda se ve que sabe bastante. Él tendrá a los jugadores que considere estén mejor en ese momento, para ir a la Copa América y obvio, espero que les vaya increíble. Estaremos alentando siempre a la Roja, desde donde sea.

¿Y la reciente clasificación de la Roja Sub 17?

Me pareció espectacular la clasificación. Aprovecho para darles mis felicitaciones. Espero que se sigan preparando y les vaya increíble en el Mundial. Eso quiere decir que Chile está trabajando bien en las selecciones menores.

En este mundo aún machista, pero en vías de extinción, hay gente que aún no conoce el fútbol femenino y tampoco a las jugadores. Para esos escépticos, ¿Quién es Karen Araya y cómo se describe?

Es la pregunta más difícil (ríe). Karen Araya es una futbolista con muchas ganas de hacer las cosas, que le encanta trabajar y ama lo que hace. Siempre en cada partido, en cada entrenamiento, me entrego por completo y trato de dar todo el amor y mi pasión por el fútbol. Pero sigue siendo una pregunta muy difícil.