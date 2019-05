El mejor futbolista de la Premier "agradece" no jugar en España por culpa de Messi: "No puedes hacer nada"

El mejor jugador de la última Premier League, el defensa holandés Virgil van Dijk, llenó de elogios a Lionel Messi por su increíble actuación en el duelo entre Barcelona y Liverpool por la Champions League, donde el equipo de Arturo Vidal goleó por 3-0 con dos tantos del crack argentino, resultado que los deja a un paso de la final en Madrid.

Tras el partido, Van Dijk -para muchos el mejor defensa del fútbol mundial en la actualidad- realizó una notable analogía por el hecho de no jugar en España y sí en Inglaterra.

"Cuando te enfrentas a Messi y sale en su mejor versión no puedes hacer nada. Me alegro de no estar en España y tener que enfrentarme a él cada temporada. Él marcó dos goles y yo me voy muy decepcionado. Él ganó una batalla, pero no la guerra", dijo el holandés luego del partido, casi entre risas y resignado a la calidad de la Pulga.

🙃 Leo Messi, una 'pesadilla' para Van Dijk pic.twitter.com/7UQeshHVSx — MARCA (@marca) May 2, 2019

En la misma línea, el zaguero indicó que Messi "es un jugador fantástico, es algo muy obvio. Creo que lo difícil es que cuando atacamos, él está esperando en algún lugar, en la esquina o en cualquier lugar. Por eso necesitas estar bien organizado en defensa, es el mejor jugador del mundo, tiene ese elemento extra que demostró en los últimos años".

"Sabíamos cómo podía ser el partido, sabíamos que podíamos sumar más gente en esa banda. Pero cuando pierdes balones fáciles o difíciles intentan buscarle y nos genera problemas, pero bueno intentaremos hacerlo mejor de local", cerró.

La revancha entre Liverpool y Barcelona será el próximo martes en Anfield a las 15:00 horas de Chile, donde los Reds deben remontar el 3-0 de la ida en el Camp Nou.