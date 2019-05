El desahogo de Héctor Tapia tras su salida de Colo Colo: "Tenía plantel para disputar un sólo torneo"

La segunda etapa de Héctor Tapia como entrenador de Colo Colo fue de dulce y agraz. Tito llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de 21 años que el Cacique no estaba en dicha etapa, pero en el Campeonato Nacional quedó al debe y solo logró la clasificación a la Sudamericana.

El estilo de juego y no pelear el título local le pasaron la cuenta y por lo mismo, la dirigencia no le renovó su contrato. Tras su salida de los albos, el técnico mantuvo el silencio, fichó en Real Garcilaso donde no tuvo una buena campaña y finalmente dejó el cuadro peruano en marzo.

Pero este viernes, Tapia rompió el silencio tras su partida del Cacique y afirmó que no contaba con un plantel numeroso para disputar los dos frentes. "¿Que fue un equipo pobre? No concuerdo. Colo Colo tenía plantel para disputar un solo torneo y logramos clasificar en Libertadores", partió manifestando, en entrevista en Radio ADN.

"Teníamos muchos lesionados, tarjetas amarillas, y de los últimos partidos de ese campeonato, ¿cuántos jugó Paredes? ¿Valdivia? Tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo. Por una parte creo yo que cumplimos, pero en el torneo quedamos al debe, sin duda", continuó.



Valdivia y Paredes, como Messi y Suárez

El ex DT de los albos argumentó que "Jorge Valdivia y Esteban Paredes son dos jugadores muy importantes, pero lo que pasa con ellos le pasa al Barcelona con Messi y con Suárez, y así. Los equipos tienen sus figuras y dependen de ellos para conseguir los objetivos que se plantean".

El entrenador prosiguió con su discurso e indicó que "yo valoro muchísimo haber estado compitiendo a ese nivel en el plano internacional y con un grupo que hizo todo lo posible por llegar más lejos".

Tapia, también se refirió a las diferencias que tuvo con el volante Jaime Valdés e indicó que "Jaime es un jugador maravilloso, pero pasó en su momento que teníamos debilidad en minutos de juvenil, y justo en esa posición teníamos que elegir quién salía. Estaba Carmona en un buen momento, Valdivia en un buen momento, y tomé la decisión de sacar a Jaime".

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de asumir en una de las divisiones menores de la selección chilena. "Para cualquier técnico chileno sería un honor trabajar en la selección. Estamos a la espera. Por ahora tratar de tomar la mejor decisión para lo que viene", dijo.