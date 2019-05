Cristian Garín avanza a la final del ATP 250 de Munich y se mete al Top 40 mundial

En un gran partido Cristián Garín derrotó al italiano Marco Cecchinato, 19 del mundo, en parciales de 6-2 y 6-4 y avanzó a la final del ATP 250 de Munich, su tercera final ATP en lo que va del año.

Con el Tanque muy concentrado desde el inicio, tuvo su primer quiebre en el tercer game, quedando 2-1, para luego en el séptimo game quedarse nuevamente con el servicio de su rival, dejando el set 5-2 y luego el definitivo 6-2 con el saque a su favor.

En la segunda manga, el chileno quebró de entrada, manejando la ventaja hasta que iba 4-3 arriba, cuando la lluvia obligó a frenar el encuentro. En la reanudación, Garín entró un poco frío perdiendo la ventaja que tenía, pero nuevamente la lluvia cortó el partido, lo que le vino bien a la primera raqueta nacional.

En la segunda reanudación, Garín entró mucho más concentrado, pudiendo cerrar su saque para quedar 5-3 arriba y, finalmente, quedarse con el partido nuevamente con su saque a su favor por el definitivo 6-4.

De esta forma, Garín esperará rival que saldrá entre el italiano Mateo Berrettini (37º) o el español Roberto Bautista Agut (21º). Además, aseguró avanzar hasta el puesto 38º, el mejor de su carrera y, en caso de ganar la final, podría llegar al lugar 32 del ranking.

He made it! 🇨🇱 @Garin_Cris ousts Marco #Cecchinato 6:2, 6:4 and will play for his first #BMWOpenbyFWU title tomorrow! pic.twitter.com/sqR4Sqq7S1

— BMW Open by FWU (@BMWOpenbyFWU) May 4, 2019