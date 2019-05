¿Adiós Alexis? Solksjaer desliza la salida de Sánchez del Manchester United

Cuando finalmente Alexis Sánchez volvió a la titularidad, sufrió una lesión en el tobillo que lo sacó del partido contra el Huddersfield. Sin saber la complejidad del problema, los medios ingleses ya hablan del último compromiso del tocopillano en los Diablos Rojos.

Su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, fue consultado sobre si era nunca más se vería al chileno con la camiseta roja del club. "Hay opciones de que hayan visto los últimos minutos de varios jugadores, siempre hay opciones, pero no hablaré de uno en particular".

Además, no le echó la culpa al Niño Maravilla de lo ocurrido en el partido y la temporada: "Hoy no se trata de un solo jugador que estuvo mal. Lo fuimos todos en el equipo. Ellos corrieron, lo intentaron, pero no fuimos lo suficientemente buenos".

Aún no hay claridad sobre la lesión del ex Barcelona, que se espera que no sea tan grave para impedirle disputar la Copa América de Brasil.