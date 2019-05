Alfredo Arias y la crisis que vive la U: "De ninguna manera pienso dar un paso al costado"

Abatido, sin ganas de hablar pero convencido seguir al mando de Universidad de Chile. Así se puede resumir la presencia del entrenador Alfredo Arias en la conferencia de prensa tras la derrota por 3-1 que sufrieron ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Desde que asumió en la U, el técnico uruguayo no ha podido ganar y los azules son colistas del Campeonato Nacional con apenas siete unidades tras 11 fechas.

Tras la caída ante los audinos, el DT fue consultado si estaba en su mente renunciar a la banca de la U y fue categórico al señalar que "de ninguna manera, le haría un flaco favor a mis jugadores y al club".

"Frustración me genera y esto me dan más ganar de trabajar y entrenar. Está es una situación dura para mi y como el fútbol me apasiona es una frustración muy grande y los resultados no reflejan lo que hemos entrenado. Está bien que los hinchas estén enojados pero mi papel es no rendirme y darle al equipo lo que merecen que son resultados y de ninguna manera pienso dar un paso al costado", agregó.

Sobre el desarrollo del compromiso y la derrota en La Florida, sostuvo que "todos esperábamos hoy un resultado distinto. Creo que los jugadores y el equipo dio en post de eso y no pudieron. Nos pusimos en desventaja temprano y no fue bueno".

"No pudimos conseguir el partido porque a los tres minutos cometimos errores que al rival le favorece. No es que estoy viendo mal, claro que del resultado es malo, pero el equipo mostró muchas cosas de lo que entrenamos pero nos pusimos solo en esta situación de ir perdiendo a los tres minutos y de irnos al descanso perdiendo 0-2 y destaco a mi equipo que nunca se rindió", finalizó Arias.