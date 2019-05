Cristian Garin pone la mesura ante su gran presente: "Necesito mejorar mucho"

Pese a que Cristian Garin tiene a gran parte del país emocionado por su segundo título obtenido después de coronarse en el ATP 250 de Múnich, el chileno le puso paños fríos a las expectativas y asumió que aún le falta mucho trabajo de cara su futuro en el tenis.

"Por supuesto que necesito seguir mejorando, este es solo el comienzo. Es mi primer año jugando ATP, necesito mejorar mucho. He estado trabajando duro, esto es una recompensa de todo eso", sostuvo Garin.

Sin embargo, el Tanque no pudo ocultar su felicidad y señaló que "estoy muy emocionado en este momento. Es maravilloso. No puedo creerlo, estoy muy feliz. Fue una semana casi perfecta, estuve muy enfocado desde Barcelona, en donde vi otras cosas. Llegue a un cuadro súper duro, pero me sentía bien, cómodo y sabía que podía hacer algo importante en el torneo y salió increíble".

Un tanque anda suelto: Garín derrota a Berrettini y se corona campeón en Munich El chileno derrotó por parciales de 6-1; 3-6 y 7-6 (1) a su par italiano alzando su segundo título ATP en lo que va del año. El Tanque se acerca al top 30.

Además, la primera raqueta nacional sentenció sobre el duelo ante Matteo Berrettini. "Primera vez que jugaba con tanto frio, sobre todo una final, y eso me deja muy tranquilo".

Finalmente, el tenista nacional concluyó que "he estado trabajando duro, tratando de jugar cada punto. Trato de pelear cada punto en el partido y creo que para ser un buen jugador tengo que trabajar mucho mi mentalidad y las experiencias de pelea, creo que eso me hace ganar muchos partidos".