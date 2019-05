La U sigue con su triste momento, perdió ante Audax y es el absoluto colista del fútbol chileno

Universidad de Chile no lo pasa mal, lo pasa terriblemente mal. Se acostumbraron a los malos resultados en el Campeonato Nacional, porque ahora perdió por 3-1 ante Audax Italiano, "regalando" goles con una defensa mal parada, con lo que se mantiene en el último lugar, y por consiguiente, en zona de descenso. Increíble, pero cierto.

El partido arrancó pésimo para los azules, que no se alcanzaron a acomodar en el césped artificial de La Florida y ya tuvieron que ir a buscar la pelota adentro de su propio arco.

Corría el minuto cuatro, cuando Sergio Vittor no pudo evitar que una pelota saliera por la línea de fondo, luego de una serie de rebotes el balón le llegó a Diego Torres, quien metió un centro al corazón del área chica, donde apareció destapado Iván Ledezma, para con un golpe de cabeza abrir la cuenta.

Johnny Herrera no lo podía creer, en la primera llegada profunda del local ya estaban perdiendo. El entrenador Alfredo Arias miraba el horizonte sin encontrar respuestas, pero luego empezó a "arengar" a sus jugadores.

Poco a poco la U empezó a acercarse al arco de Joaquín Muñoz, con la fuerza de Leandro Benegas y la velocidad de Sebastián Ubilla. Sin embargo, sus aproximaciones carecían de profundidad, y quedaban muy expuestos en defensa, lo que a futuro intentaría aprovechar Audax.

No cayó nunca el empate, lo que aprovechó el elenco itálico para volver a celebrar. A los 32' Osvaldo Bosso lanzó un centro con lienza, desde el tiro de esquina, que le llegó al pie izquierdo del venezolano Jesús Hernández, quien la clavó abajo, dejando parado a Herrera. Era el 2-0. La U no lo podía creer.

En vez de aparecer el cuadro de Arias, fue el de Juan José Ribera el que apostaba fuerte con aproximaciones veloces. Fue así como Ignacio Jeraldino quedó mano a mano con el capitán azul, aunque no estuvo fino y mandó su definición a las nubes.

A la U no le alcanzó

Arias miró al banco y realizó una modificación en el entretiempo. Sacó a un tibio Pablo Parra, para poner al delantero Matías Campos López, quien conoce la cancha, porque fue formado en la tienda audina.

La U tenía la pelota, pero no sabía qué hacer con ella. Dominaba y se dedicaba a tirar centros. En una de ellas, estuvo cerca de anotar Campos López, aunque como en todo el Campeonato no estuvo fino.

En la segunda parte, Audax se olvidó completamente del pórtico rival, porque le cedió el terreno por completo al colista del fútbol chileno. Estaban satisfechos con el 2-0, lo cuidaban y mucho, y si tenían suerte, buscaban un contragolpe veloz.

Cuando un DT está perdido, hace cambios que nadie entiende. Fue así como Arias mandó a la cancha a Iván Rozas, jugador que no había disputado un sólo minuto en la temporada, sacando a Ubilla, de opaco rendimiento. Luego sacó a un volante de contención, Rafael Caroca, para dar paso a Gabriel Torres, es decir, al "todo o nada" el charrúa.

Las modificaciones le sirvieron a la U para anotar un descuento, porque a los 93' Campos López marcó su primer gol con la camiseta azul, el que sólo sirvió para decorar el marcador.

Pero faltaba más, porque a los 95' un largo pelotazo le quedó a Jeraldino, que aprovecha el regalo de la defensa azul, para poner el resultado definitivo.

Audax Italiano sumó tres puntos vitales en su lucha por mantenerse en la pelea por clasificación a copas internacionales, porque es sexto con 17 unidades. Universidad de Chile, en tanto, no tiene respiro, no puedo salir a flote, está en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas siete unidades, tras once partidos disputados.

Queda mucho, pero la palabra descenso va a empezar a golpear semana tras semana a los azules, si es que no logran enmendar el rumbo.

