La UC se juega mucho más que la clasificación en su finalísima ante Gremio en la Libertadores

Sólo un triunfo en Porto Alegre le sirve a Universidad Católica para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. Por lo dicho, el duelo del miércoles 8 de mayo (18:15 horas de nuestro país) como visita ante Gremio tendrá características de final para el vigente campeón del fútbol chileno.

Cuando llegó a la UC, Gustavo Quinteros planteó como uno de sus objetivos superar la fase de grupos de la Copa (aunque la gran meta es el bicampeonato local). Por ello, en Las Condes apuestan por lograr una hazaña en el Arena do Gremio, ya que además de lo deportivo, un triunfo en Brasil les generará réditos en otros ámbitos.

Católica se jugará mucho más que el éxito deportivo que implica una clasificación a los octavos de final de la Liberadores en un difícil grupo. En juego también estarán el ítem presupuestario y en directa relación con ello, la conformación del plantel para el segundo semestre de 2019.

Tanto en la comisión fútbol como en el directorio de Cruzados ya se viene hablando del plantel para la segunda mitad de año, pero para entrar en materia de definiciones se requiere saber si se obtendrá el paso a los octavos de la Libertadores o, en el peor de los casos, se tendrá que jugar la segunda ronda de la Sudamericana.

Millones en juego

La diferencia en términos de montos entre ambas competencias continentales es enorme. Los octavos de final de la Libertadores entregan un premio de US$ 1.050.000, mientras que la segunda fase de la Sudamericana aporta un bono de 375.000.

Las distancias se amplían aún más con el avance de fases. En la Libertadores la escala de premios continúa de la siguiente manera: US$ 1.200.000 en cuartos de final, US$ 1.750.000 en semifinales, US$ 6.000.000 por el subcampeonato y US$ 12.000.000 para el campeón.

En la Sudamericana se premia de la siguiente manera después de la segunda ronda: US$ 500.000 por octavos de final, US$ 600.000 por cuartos de final, US$ 800.000 por semifinales, US$ 2.000.000 por el subcampeonato y US$ 4.000.000 por el título.

Figuras con el futuro incierto

Todo lo dicho tiene directa relación con la conformación del plantel del segundo semestre. Lo deportivo y lo presupuestario serán factores determinantes para poder mantener a figuras del actual plantel y poder realizar fichajes a mitad de año. El atractivo de la Copa Libertadores y sus montos correspondientes son muy distantes a la realidad que presenta la Sudamericana.

En el actual primer equipo de la UC hay dos figuras que gozan de buena cotización en el mercado: Benjamín Kuscevic y Edson Puch. Más allá de sus realidades particulares en la Franja, ambos tienen chances de formar parte de la Roja en la Copa América de Brasil, lo que elevaría su valorización.

El defensa es la mayor carta exportable del actual plantel y en su rol de club formado y exportador, la UC tiene entre sus principios vender. En San Carlos de Apoquindo asumen que pueden llegar ofertas por el ex juvenil del Real Madrid B, más aún considerando que en abril se hizo oficial su fichaje por la agencia Twenty Two Sports Management, liderada por el empresario Fernando Felicevich.

En el caso de Puch, Católica lo adquirió en calidad de préstamo hasta fin de año, sin embargo en el receso de mitad de año se puede hacer efectiva una cláusula que le permite al Grupo Pachuca -dueño de su pase- escuchar ofertas y moverlo a otro club en caso de una buena oferta. Antes de ello, la UC puede hacer uso de una opción de compra pactada en el contrato de préstamo, la que está fijada en 1,5 millones de dólares por la totalidad de su carta. El 31 de mayo vence el plazo para que la Franja pueda ejecutar esa opción.

Para los de la precordillera este miércoles hay mucho más que una clasificación en juego.