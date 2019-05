Oakley Cannonier, pasapelotas de 14 años: El héroe anónimo de la remontada histórica de Liverpool ante Barcelona

Liverpool logró una de las hazañas más increíbles de la historia de la Champions League tras vencer 4-0 al Barcelona y lograr el paso a la final de la máxima competición europea.

El rotundo 4-0 sobre el conjunto catalán tuvo a sus propios héroes como el caso de Divock Origi, Georginio Wijnaldum y Xherdan Shaqiri, quienes ante las ausencias de Mohamed Salah y Roberto Firmino supieron sacar adelante la titánica tarea.

Sin embargo, y como toda historia épica, la remontada de los Reds tuvo a un anónimo y silencioso héroe llamado Oakley Cannonier, de apenas 14 años.

¿Quién es? Según destaca el Daily Mail, el joven era uno de los pasapelotas en la jornada de ayer en Anfield y fue el encargado de devolver rápidamente el balón en el en la jugada del cuarto gol.

La rapidez del pasapelotas fue aplaudida por distintos deportistas ingleses, entre ellos Sir Clive Woodward, ex entrenador de la selección inglesa de rugby, quien felicitó al joven por Twitter.

"Bien jugado 'Ball Boy'… lo que sucede en el futbol y rugby es clave cuando sale el balón y aquí es donde “¡la ventaja en casa puede contar! Disminuir la velocidad para el lanzamiento para los rivales, darse prisa cuando lo tengamos", escribió.

Well played the Ball Boy ! … what happens in Football & Rugby is key when the ball goes out & this is where “home advantage can count ! Slow it down for opposition throw or corner, speed it up when we have it ! massive well done to @LFC and to @btsport for brilliant coverage https://t.co/AwsaAVnlJY

— Sir Clive Woodward (@CliveWoodward) May 8, 2019