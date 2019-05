Quinteros asume la dura realidad tras la eliminación cruzada de la Libertadores: "No estuvimos a la altura para competir"

Gustavo Quinteros fue muy autocrítico con el feble rendimiento que tuvo la UC ante Gremio, en su último partido por Copa Libertadores. A pesar de que clasificaron a la Copa Sudamericana, al finalizar tercero de su grupo, el entrenador dejó claro que la derrota ante los brasileños, fue un baño de una dura realidad.

"El segundo gol fue un error nuestro. No estuvimos a la altura para competir y pensar en una clasificación. El equipo no respondió como esperábamos (…). Hay que seguir trabajando y agregando más al equipo, para estar más sólidos en la Sudamericana", dijo el estratega cruzado en la rueda de prensa post partido, dejando claro que no quedó para nada contento con lo mostrado en Porto Alegre.

El argentino nacionalizado boliviano, igualmente deslizó una crítica a la calendarización de los partidos de la UC por el Campeonato Nacional, pero así y todo, fue crítico con sus jugadores. Hecho que quedó de manifiesto en el grosero error de Juan Cornejo, que propició el segundo gol de Gremio: "Cuando tienes partidos de copa y campeonato, no hay tiempo para preparar mucho, pero Católica no respondió a lo que está acostumbrado. Estuvimos imprecisos, sin profundidad y los dos goles, fueron errores claros defensivos", precisó.

Quinteros finalizó su alocución recordando el fatídico partido ante Libertad de Paraguay, en San Carlos de Apoquindo: "La clasificación la perdimos de local ante Libertad. Como visitante no estuvimos cerca ni en Paraguay ni ahora, salvo en Rosario. El tercer lugar es justo y nos tocó rivales más competitivos. A nivel internacional hay que tener más solidez, más futbol y ser mas competitivos en la Sudamericana".

Chapa pone la chapa

José Pedro Fuenzalida fue el jugador que habló junto a su entrenador en la rueda de prensa. Fue un poco más optimista que Quinteros, sin embargo, sabe que deben necesariamente mejorar: "Creo que tenemos equipo (por la Copa Sudamericana). Pero estamos en deuda con los partidos de visita. Tenemos que mejorar ese aspecto. De local somos fuertes y en el campeonato lo estamos siendo, pero necesitamos ser más fuertes para estas instancias", dijo.

La UC ahora se concentrará en el campeonato local. Su próximo rival será Cobresal, en el desierto de El Salvador, este sábado a las 15 horas.