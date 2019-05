Agente de Montillo: "Walter tuvo 10 mil maltratos de la dirigencia, pero su corazón es de la U"

El regreso del mediocampista argentino Walter Montillo a Universidad de Chile está cada vez más cerca. La dirigencia de Azul Azul acordó llamar al ex volante universitario para negociar su retorno, según reconoció el mismo jugador, ante el interés del presidente José Luis Navarrete de contar con alguien de experiencia para comandar el centro del campo laico.

Pese a eso, su representante Sergio Irigoitia demostró su enojo por la forma en que han negociado durante los últimos años con la Ardilla, señalando que le faltaron el respeto. Además, el agente señala que Cruzeiro y otros equipos "grandes" del fútbol trasandino están tras sus pasos.

"Walter no tuvo un maltrato, sino que diez mil por parte de la dirigencia de la U. Inclusive, cuando él fue a Santiago (en 2017), fue regalado, pero hoy le sobra el trabajo. Lo quieren los grandes de Argentina y ahora estoy en Brasil porque lo quiere Cruzeiro. Eso sí, el corazón de Walter es de la U. Si el día de mañana llegase a volver, será por la gente, que siempre le demostró un cariño increíble a él y su familia. Hoy nadie llamó, pero si lo hicieran sería difícil por todo lo que vivió", señaló Irigoitia a radio Agricultura.

"Nadie de la U nos atendió y la idea de Walter siempre fue que lo probaran al menos. El maltrato es que nunca lo tuvieron en cuenta. Vinieron a Buenos Aires, me mostraron una computadora y el gerente deportivo de ese entonces (Andrés Lagos) me dijo que Walter ya no era al mismo, que no llegaba hasta el fondo. Tuvimos que aguantar mil cosas. A Walter lo podría llamar el Real Madrid y siempre va a querer ir a la U, por el hincha", agregó.

Por ahora, Montillo negocia con Tigre una posible renovación, a la espera de una oferta formal que puedan hacer desde el Centro Deportivo Azul y que le sea conveniente para volver al club que defendió desde 2008 al 2010.