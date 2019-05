Zaldivia reconoció bajón de Colo Colo: "En los dos últimos partidos no continuamos lo que veníamos haciendo"

El defensa de Colo Colo, Matías Zaldivia, reconoció que en los últimos dos partidos no han mostrado el juego que venían mostrando en el Campeonato Nacional 2019, donde están a cuatro puntos del líder Universidad Católica.

El momento del Cacique no es el mejor, ya que Universidad Católica de Ecuador (en la eliminación de la Copa Sudamericana 2019) y Unión La Calera desnudaron todas las falencias de la escuadra de Mario Salas, dejando en evidencia lo predecible que es el juego de los albos, situación que preocupa al plantel.

En conferencia de prensa, Zaldivia expresó que "en estos dos últimos partidos no continuamos lo que veníamos haciendo, presionar en campo rival, ser intensos, llegar por ambas bandas, jugando mucho por afuera con los laterales".

Sin embargo, el zaguero no cree que el equipo está involucionando: "No, seguro que no. Con Católica de Ecuador fue raro, se encuentran con el gol y jugaron con nuestra desesperación. Fuimos, fuimos, fuimos pero no tuvimos claridad. Con Calera nos estancamos, el rival nos superó claramente, en tenencia, en llegadas, todo. Pero no es involución, debemos seguir mejorando para darnos cuenta en cancha cuando nos jueguen como Calera".

"Creo que nos falta esa madurez que necesita el equipo, entender los momentos del partido, pero vamos por buen camino y este sábado vamos a hacer un buen partido", sostuvo el argentino.

Añadió que "la eliminación nos hizo más fuertes. La entrada en calor con La Calera fue la mejor de todo el año. Después no nos salieron las cosas, no es excusa, pero la cancha no nos favorecía para nada y hay que felicitarlos por el juego que hicieron".

Al ser consultado si Colo Colo es un equipo predecible, fue claro en indicar que "todos los equipos tienen un matiz. El nuestro al tener a Jorge (Valdivia) muchas veces cae en lo que pueda hacer y el resto estamos tranquilos porque lo tenemos. Cuando lo marcan de dos o tres debemos aprovechar el resto. En los últimos partidos no nos sale nada, pero nos queremos quedar con el Colo Colo de antes, el intenso que se generaba muchas situaciones".

"Cuando tienes un jugador como Jorge (Valdivia) en cancha obviamente lo vas a buscar. En las primeras fechas no estuvo y tanto Gabi (Suazo) como Willy (Alarcón) lo hicieron bien. Cuando no está necesitamos de esos internos, que rompan. Cuando Jorge esté marcado hay que aprovechar los espacios que nos deja", agregó.

Zaldivia continuó con su análisis y confesó que "en los primeros partidos recuperábamos en campo rival, hoy no lo hacemos y eso nos está perjudicando. Pero lo estamos trabajando. Nos llegaron mucho y claro en el último partido y si no es por Brayan (Cortés) y su nivel lo pasábamos muy mal".

Duelo ante Palestino y la presencia de Valdivia

Colo Colo enfrentará este sábado a Palestino en el estadio Monumental a partir de las 17:30 horas, con el objetivo de derrotar a un rival que no vencen hace siete años en Pedreros. Los árabes vienen de superar a Alianza Lima en Perú en su último partido de la fase grupal de la Copa Libertadores, logrando la clasificación a la Sudamericana y Zaldivia reconoció que el desgaste podría favorecerlos.

"Sabemos que ellos no son un plantel tan largo y esos 21 partidos que han jugado, lo hicieron prácticamente los mismos jugadores y si le planteamos un partido intenso durante los 90 minutos, pueden sentir el desgaste", indicó el defensa.

Sobre el juego del rival, indicó que "sabemos que ataca mucho por la banda derecha con (Guillermo) Soto, que van a venir a buscar su juego pero estamos de local y queremos hacer nuestro juego. Lo valoramos muy bien porque tienen jugadores de jerarquía, con regularidad y sabemos que acá van a venir a hacer un partido de igual a igual".

Otro de los temas que abordó el argentino fue la acumulación de tarjetas amarillas que arrastra Jorge Valdivia, ya que de ser amonestado ante Palestino se perderá el Superclásico ante Universidad de Chile: "Yo si fuera el técnico lo pongo, con la experiencia que tiene y en su puesto donde no tiene tanto roce se puede cuidar".