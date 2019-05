Alfredo Arias se aferra al desorden de Azul Azul para continuar en la banca de la U

"No sé qué hacer para tener resultados", reconoció el nuevo presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, esta semana, consultado por el mal momento deportivo por el que atraviesa Universidad de Chile. Los laicos marchan últimos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2019 y viven una de las peores campañas de su historia.

Junto a eso, el bajo rendimiento de la U también ha afectado directamente a la administración de la concesionaria, que además de sufrir la salida del ex timonel y máximo accionista, Carlos Heller, vive actualmente un reordenamiento institucional encabezado por los directores deportivos y ex futbolistas, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg.

Como consecuencia de este desajuste organizacional, uno de los mayores beneficiados ha sido el técnico Alfredo Arias. El entrenador uruguayo acumula un pobre 14.2% de rendimiento en la banca de los universitarios, luego de cuatro derrotas y tres empates en siete partidos jugados. Un mal registro que ha complicado mucho a ex técnicos de la U en el pasado, pero que ahora no ha afectado al ex DT de Santiago Wanderers.

Debido al complejo momento institucional y deportivo, en el Centro Deportivo Azul confiesan que no están dispuestos a sufrir un nuevo desajuste como el que significa otro cambio de entrenador. A pesar de que a su llegada se le fijó una cláusula de salida cercana a los 150 mil dólares (alrededor de 100 millones de pesos) en el caso de ser despedido, la mesa directiva aún no ha agotado su paciencia con Arias.

Aunque es verdad que dentro del directorio de la concesionaria no estaban contentos con los comentarios misóginos o las mentiras del entrenador en sus primeros días en el club, le reconocen que su esfuerzo está haciendo que el juego de la U mejore en la cancha. Con ideas a mediano plazo y jugadas tácticas durante los entrenamientos, Arias ha podido convencer a Vargas y a Goldberg, quienes le admiten el buen trabajo futbolístico que ha implantado.

"No está en duda, queremos apoyarlo y que disponga del plantel y los jugadores que tenemos para que haga cambios. Tenemos que apoyarlo, no podemos hablar de que él pueda dejar de estar con nosotros", advirtió Navarrete a radio Cooperativa.

El próximo gran desafío de Arias en la U será este domingo 12 de mayo (20:00 horas) frente a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, por la 12ª fecha del Campeonato Nacional 2019.

El registro total de partidos de Arias en la U

U. de Concepción 2-1 U. de Chile

D. Antofagasta 3-1 U. de Chile

U. de Chile 1-1 U. La Calera

U. Católica 4-0 U. de Chile

U. de Chile 3-3 Curicó U.

Everton 1-1 U. de Chile

Audax I. 3-1 U. de Chile