Arsenal vs. Chelsea, final UEFA Europa League 2018-19: Horario, día y quién transmite el partido

La final de la UEFA Europa League 2019 tendrá definición inglesa, al igual que la UEFA Champions League, ya que Arsenal y Chelsea se clasificaron a la definición del segundo torneo en importancia del viejo continente, que se disputará el próximo miércoles 29 de mayo en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiján.

Por primera vez en la historia de la UEFA, las dos finales (Champions League y Europa League), tendrán finalistas del mismo país, en este caso Inglaterra, que dominó el viejo continente en esta campaña 2018-19.

En el caso de la segunda competición europea, los Gunners alcanzaron la final tras eliminar en semifinales a Valencia de España sin mayores problemas con un global de 7-3. Mientras que los Blues dejaron en el camino a Eintracht Frankfurt de Alemania, en una cerradísima llave que sólo se definió por penales.

Arsenal buscará su primer título en este torneo, mientras que Chelsea irá por su segunda tras haber ganado este trofeo en 2012-13. Será la primera vez que se enfrenten en una definición internacional.

Además hay premio extra, porque el vencedor tendrá un cupo directo en la UEFA Champions League 2019-2020, un hecho no menor considerando que el ex equipo de Alexis Sánchez todavía no puede asegurar su cupo por la Premier League.

El último ganador de la UEFA Europa League fue Atlético de Madrid, que en 2018 goleó en la final a Olympique de Marsella.