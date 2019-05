Presentan la séptima edición del MTB La Vacada Carlo de Gavardo

La figura de Carlo de Gavardo se mantiene más viva que nunca con una de sus múltiples facetas que cultivó en vida. Ésa es el mountainbike con la tradicional MTB La Vacada, que este 19 de mayo celebra su séptima edición a lo grande.

El evento, presentado en las alturas del Sky Costanera con los hijos del Cóndor, Tomás y Matteo, encabezando la ceremonia, será el más numeroso desde que comenzó en 2013, con De Gavardo de organizador con unos 300 competidores por el fundo de Huelquén.

En esta ocasión, serán 1.550 (y pudieron ser más) los anotados para la MTB La Vacada Carlo de Gavardo, que tendrá tres circuitos: 45 kilómetros para profesionales y los más avezados que larga a las 10.30 horas; 25 kilómetros con un trazado de dificultad media que comienza a las 11.00; y la recreativa familiar de 15 kilómetros que inicia a las 11.30.

Para la prueba hay inscritos, además de nacionales, pilotos de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Australia. Todos recorrerán, saliendo desde el estadio Caupolicán de Huelquén, un trazado de caminos y senderos anchos que darán paso a quebradas y bosques.

Entre los deportistas destacados estarán el ex seleccionado nacional y ex campeón de Chile Gonzalo Aravena (KTM), los ganadores de la versión 2018 Patricio Farías y Fernanda Castro y el ex seleccionado y ex campeón Claus Plaut, entre otros.

Pero no todo será deportes, porque además la organización ha preparado presentaciones musicales de rock y folclor, habrá carros de comida típica y stands con artesanía de la zona, donde destaca la ceramista de Huelquén, Carlota Jara.

“Junto con Matteo, es nuestro cuarto año como organizadores. Ambos nunca pensamos que iba a ser la carrera más grande de Chile y quizás de Sudamérica. En este periodo ha habido mucho sacrificio y madurez en su desarrollo para llegar a más de 1.500 participantes en tres distancias. Agradecemos a todos quienes nos apoyan en esta iniciativa que no fue fácil seguirla”, aseguró Tomás de Gavardo.

“Este es un evento de cooperación público-privado que acordamos hace ocho años con Carlo, de quien era amigo. Esta es la competencia de mountainbike más grande de Chile. Invitamos a todos a gozar en familia de esta prueba preciosa que parte desde el pueblo de Huelquén y que sube a los cerros precordilleranos”, indicó a su vez el alcalde de Paine, Diego Vergara.