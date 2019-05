Cortés y el momento de Colo Colo: "Seguimos convencidos de seguir jugando de la misma manera, no lo vamos a cambiar"

Colo Colo tendrá la oportunidad de volver a los triunfos este sábado ante Palestino en el estadio Monumental, después de una difícil semana en la que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y sufrió un amargo empate ante Unión La Calera.

Y para recuperar terreno, los albos están convencidos de que deben seguir respetando el libreto del DT Mario Salas. "Ya hablamos de nuestros errores, estamos conscientes de como jugamos. Seguimos convencidos de seguir jugando de la misma manera, no lo vamos a cambiar. Colo Colo siempre pretende ganar e ir hacia adelante", dijo el arquero Brayan Cortés.

El joven meta sostuvo que "es súper importante para nosotros este partido con Palestino porque queremos acercarnos a la parte alta de la tabla. Es un duelo importante para ganar, acercarse al líder y llegar bien al clásico. Será un partido súper difícil, Palestino juega muy bien y tiene jugadores muy buenos".

El Superclásico del fútbol chileno entre la U y Colo Colo tiene fecha y hora confirmada Intendencia Metropolitana desestimó la propuesta de jugar el sábado 18 de mayo a las 15:30 horas y se mantendrá el horario de mediodía para el clásico.

Por otro lado, a Cortés le preguntaron si es que Colo Colo está pensando en el Superclásico ante la U de la próxima semana, ante lo que respondió que "el clásico parte la próxima semana, en ésta nosotros estamos pensado plenamente en Palestino, nos preocupamos de ellos y no de la U".

En la misma línea, al ex Iquique se le consultó por la marginación de Johnny Herrera en la U, ante lo que contestó que "son decisiones que toma el cuerpo técnico, no te puedo decir nada más. Son decisiones de ellos. No me preocupo mucho por lo que pasa en otros lados".