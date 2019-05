Pinilla descarta regresar a la U: "No existe posibilidad de volver en junio, no hay ninguna negociación"

Universidad de Chile ha vivido días de mucha tensión debido al pésimo rendimiento que ha tenido en el Campeonato Nacional 2019. La escuadra de Alfredo Arias no ha ganado ningún partido en los últimos ocho compromisos y por eso en la concesionaria Azul Azul ya piensan en cómo sacar adelante al equipo laico de cara al segundo semestre, para evitar descender a Primera B.

Ante ese escenario, una de las opciones que manejan en la controladora de la U para la delantera era el regreso del atacante de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla. El jugador formado en el elenco universitario abandonó con polémica el club a mediados del año 2018 e incluso interpuso una demanda por despido injustificado a la sociedad anónima. Pese a eso, ante la necesidad de gol, el ex Genoa se transformó en opción para la dirigencia y por ello se contactaron con su representante para ver las condiciones salariales que mantiene con su actual equipo y el monto de su cláusula de salida.

A pesar de esos primeros contactos, Pinilla descartó volver a mediados de esta temporada a la U y aprovechó de agradecer a la hinchada del cuadro Pirata por el apoyo incondicional que han tenido desde su llegada a la institución.

"No existe ninguna posibilidad que pueda volver a la U en junio, no hay ninguna negociación. Estoy muy agradecido de Coquimbo unido y todo el puerto pirata. Me han tratado con mucho amor y respeto, estoy en proceso de reflexión junto a mi familia y entorno cual será mi futuro profesional que será en conjunto con Coquimbo unido. Me ha tocado muy duro este proceso y llegó el momento y llegó la hora de tomar decisiones! GRACIAS (sic)", señaló el jugador a través de sus redes sociales.

Por último, y de cara al duelo de su actual escuadra contra los azules de este fin de semana, Pinilla confirmó que es duda por molestias físicas ya que "efectivamente me resentí del problemas muscular que venía arrastrado del partido contra Antofagastas (sic)".

El duelo entre la U y Coquimbo de Pinilla se realizará este domingo 12 de mayo (20:00 horas) en el Estadio Nacional y por la decimosegunda fecha del Campeonato Nacional 2019.

