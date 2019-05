Alberto Heller y su accidente en el WRC: "Cuando uno toma riesgo, pueden pasar estas cosas"

Alberto Heller (Ford) estaba realizando una gran carrera en el World Rally Championship (WRC), ya que era el mejor piloto nacional y marchaba en el segundo lugar en la serie WRC2 tras el japonés Takamoto Katsuta (Ford).

Por lo mismo, el hijo menor del máximo accionista de Azul Azul, Carlos Heller, salió este domingo a atacar y en su afán por ganar la competencia, volcó en el kilómetro 16,8 del prime 14 que se corrió en el sector de Lircay.

Tras el vuelco y más tranquilo del susto que pasó, Heller conversó con El Gráfico Chile y reconoció que quedó un poco frustrado, ya que era el único chileno que estaba peleando el podio, pero a la vez, tranquilo, ya que el accidente ocurrió atacando y no por ir lento en la pista.

"El balance es positivo, pudimos sumar aproximadamente 300 kilómetros muy valiosos y elevamos nuestro ritmo en un gran porcentaje. Estas son carreras de autos, cuando uno sale a empujar fuerte, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y tomar estos riesgos, pueden pasar estas cosas", sostuvo Heller.

"Hay una pequeña frustración, en el WRC2 no se metió ningún piloto chileno. Estaba sacando la cara por Chile y lástima que los otros pilotos tuvieron accidentes también, era parte de la carrera del Rally Mobil, pero la cabeza estaba puesta en el WRC2, pero no me voy a echar a morir, estoy recién empezando a competir como quiero hacerlo", agregó.

Eso sí, Heller expresó que "después de mi accidente me quedo muy tranquilo porque me pegué la piña atacando, no fue un error, fue parte de lo que podía pasar. Pasó en una curva rápida en quinta, a 140 kilómetros por hora, se me fue la cola del auto, choqué contra un pequeño árbol y empecé a rodar".

"No me puedo amargar, solo ponerme contento. Primero, por el buen ritmo y porque la fecha salió bien. El apoyo que tuve fue impresionante, nunca pensé que iba a tener tanta gente conmigo, el próximo año vamos a tener nuestra revancha así que a darle con todo", finalizó Heller, quien ahora irá a competir a la fecha en Portugal.