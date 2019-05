Un guerrero Alfredo Arias no va a renunciar: "nunca lo he hecho y no lo haré ahora"

Alfredo Arias sigue sin sonreír en Universidad de Chile. Su equipo solo consiguió un amargo empate 1-1 contra Coquimbo Unido en el Estadio Nacional y sumó ocho fechas sin ganar desde que asumió la banca del Romántico Viajero.

En conferencia de prensa, el adiestrador azul respaldó a sus dirigidos por lo que dieron dentro de la cancha. “Hicieron todo para ganar ante un rival muy bueno. Ellos tienen la tranquilidad que le da el tiempo de estar juntos, ascendieron juntos y con una idea clara. Mi equipo se generó más chances que el otro equipo”, señaló Arias.

“Ahora estaríamos todos depresivo y no podemos. Se viene un partido importante y tenemos donde apoyarnos, no por los resultados, pero si por el partido que hicimos, superando momentos difíciles. Los jugadores hicieron los méritos. El segundo tiempo tuvimos cuatro chances de gol y un gol mal anulado”, señaló el estratego uruguayo.

El momento que vive el entrenador no es de lo mejor, pero expresó que se mantiene entero, ya que tuvo "situaciones peores. He vivido cosas duras. Estar acá es una bendición, más allá del momento y no conseguir triunfos. Estoy entero. Veo a mi equipo fuerte, a pesar de las circunstancias. No se si otros equipos demostrarían esto si pasan todo lo que pasamos" y agregó que han tenido muchos contratiempos "como la lesión de Jimmy (Martínez) y de Guerra, que venía jugando a buen nivel”.

Sobre una posible renuncia, fue claro y remarcó que “nunca lo he hecho y no lo haré ahora. Pueden criticar porque no hemos ganados y esta bien. Tengo que mejorar al equipo para ganar”.

Los estudiantiles llevan 42 días en puestos de descenso y el DT oriental confía en salir de la crisis. “La U es un equipo grande que ha estado en momentos difíciles, pero que no ha sido fácil salir y siempre pone la cara. Si es una mala racha, lo es, pero no le atribuyo a la suerte porque nosotros nos metimos en ella. Hemos cometido errores”, admitió.

“Los jugadores dieron muestras del esfuerzo y terminaron muertos. El objetivo es ganar el próximo partido, no salir del descenso. Ganar o perder no depende del deseo. Hemos merecido ganar, pero no hemos podido. No pongo excusa y el que me critique tiene razón”, cerró.