El United sumó una nueva decepción y el West Ham goleó a domicilio en el cierre de la Premier

El Manchester United de Alexis Sánchez llegó a seis partidos en línea sin ganar, al caer por 2-0 en casa ante el Cardiff City, en el cierre de la temporada 2018-2019 de la Premier League.

Los Diablos Rojos, que no contaron con el tocopillano por lesión, no supieron hacerse fuertes en Old Trafford y se vieron tumbados con los dos goles de Nathaniel Mendez-Laing (23' y 54').

Cabe destacar que el equipo comandado por Ole Gunnar Solskjaer terminó en el sexto puesto, con 66 unidades, lo que le permitió obtener un cupo para la Europa League 2019-2020.

El City no defrauda y sella su bicampeonato en la Premier con una contundente goleada El equipo donde milita el chileno Claudio Bravo venció por 4-1 como visita al Brighton y se quedó con el máximo título de la temporada 2018-2019 del fútbol inglés.

Por otro lado, el West Ham United del DT chileno Manuel Pellegrini cerró su participación en la Premier 2018-2019 con una contundente goleada a domicilio sobre el Watford.

Mark Noble (15' y 78'), Manuel Lanzini (39') y Marko Arnautovic (71') convirtieron los goles del conjunto del Ingeniero, mientras que Gerard Deulofeu (46') marcó el descuento para el local.

El West Ham de Pellegrini culminó en el décimo casillero de la tabla de posiciones, al acumular 52 puntos.