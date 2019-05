Bombazo europeo: Manchester City no jugaría la Champions por violar el fair play financiero

Manchester City aún no terminaba de celebrar su reciente bicampeonato de la Premier League cuando apareció una posible resolución de las causas abiertas por incumplimiento al fair play financiero de la UEFA.

Según consigna New York Times, el ente rector del fútbol europeo ya tendría una resolución sobre los expedientes del club de Claudio Bravo, tras una reunión en Nyon, Suiza, donde concluyeron que habría existido engaños a los reguladores financieros.

La sanción sería nada más y nada menos que no competir en las competencias europeas, por lo que los Sky Blues no podrían disputar la UEFA Champions League, eso sí, aún no se sabe si será para la temporada 2019-2020 o para la 2020-2021. La última palabra la tendrá Yves Laterme, líder de la investigación.

Paris Saint-Germain, que también fue investigado por las mismas razones, fue absuelto cuando el TAS determinó que los expedientes fueron abiertos fuera de plazo. En el caso de los ingleses, los tiempos están correctos, aunque se han defendido diciendo que sus cuentas están ajustadas al marco regulador.

La bomba puede caer en cualquier momento y provocaría una revolución total, ya que sería la primera vez que un club de importancia en el viejo continente queda sancionado producto de esta infracción.