¿Claudio Borghi por Nicolás Córdova en Universitario?

No han sido fáciles las últimas semanas para el director técnico chileno Nicolás Córdova en Perú. El Universitario comandado por el ex DT de Santiago Wanderers no gana hace cuatro partidos y en medio de ese contexto surgió el nombre de una presunta carta que manejaría la dirigencia crema para reemplazarlo.

Según aseguró Depor, Claudio Borghi fue ofrecido al poderoso conjunto de Lima, ante las dudas que han surgido en torno al trabajo de Córdova.

"Pese a que Universitario de Deportes está convencido de continuar con el trabajo de Nicolás Córdova, un grupo de empresarios intenta acercar a Claudio Borghi a la institución crema, con miras al Torneo Clausura. Sí, el técnico argentino, con gran recorrido internacional, vuelve a sonar con fuerza en Ate", publicó el citado medio.

El Bichi, quien actualmente se desempeña como comentarista en el CDF, no dirige desde el primer semestre de 2016, cuando tuvo un fugaz y pobre paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Más allá de su actual rol en la televisión, el ex DT de Colo Colo ha manifestado en más de una oportunidad que no ha dado por terminada su carrera como entrenador.

Más allá de lo anterior, la nota señalada plantea que "la dirigencia de Universitario ha respaldado en más de una ocasión a Nicolás Córdova. El técnico tiene contrato con la institución merengue; además, está en la obligación de ser protagonista en el Torneo Clausura para mantenerse firme en el cargo".