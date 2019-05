Johnny Herrera no fue convocado por Arias en la U y se perderá el Superclásico ante Colo Colo

Johnny Herrera no jugará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, de este sábado a las 12:00 horas en el Estadio Nacional. Por segundo partido seguido, el técnico Alfredo Arias no convocó al meta, al igual que ante Coquimbo Unido.

El meta, postergado por el entrenador uruguayo, ni siquiera fue considerado para enfrentar al Cacique, lo que significa que se perderá su primer clásico ante los albos por decisión técnica.

De hecho, el oriundo de Angol no se perdía un duelo ante los albos desde el Apertura 2013-14, cuando la U cayó por 3-2 en el estadio Monumental. En esa ocasión, el arco laico lo ocupó Luis Marín.

Además, Arias dejó al margen de este compromiso a nombres como Jimmy Martínez, Matías Campos López o Matías Campos Toro. El ex Huachipato no pudo superar una lesión y por eso no fue considerado.

Lista de citados para el Superclásico entre la U y Colo Colo

Arqueros: Fernando De Paul y Gonzalo Collao

Fernando De Paul y Gonzalo Collao Defensas: Lucas Aveldaño, Diego Carrasco, Sergio Vittor, Matías Rodríguez, Jean Beausejour, Rodrigo Echeverría

Lucas Aveldaño, Diego Carrasco, Sergio Vittor, Matías Rodríguez, Jean Beausejour, Rodrigo Echeverría Volantes: Nicolás Oroz, Camilo Moya, Pablo Parra, Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza

Nicolás Oroz, Camilo Moya, Pablo Parra, Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza Delanteros: Leandro Benegas, Ángelo Henríquez, Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra, Gabriel Torres