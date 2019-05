Jorge Pellicer y el dispar presente de la UC y la U: "Llama la atención que las universidades abran y cierren la tabla"

Jorge Pellicer lleva poco más de dos años sin dirigir a ningún equipo. Luego de su paso por Audax Italiano, el técnico se distanció de las canchas para, en el 2018, asumir como panelista en el programa “En el nombre del fútbol” del CDF. Tras estar un año completo en el espacio, y luego de la reestructuración del Canal del Fútbol, Pablo Flamm lo invitó para trabajar en “De fútbol se habla así” de DirecTV.

En este nuevo espacio, Pellicer entra en la edición de los domingos junto a Fernando Astengo para analizar la fecha completa del fin de semana. “Inicialmente fue difícil la adaptación, pero uno toma bagaje por las entrevistas que uno ha dado en el tiempo como director técnico”, cuenta el entrenador. Además, agrega que siempre tuvo el “bichito” de pertenecer a un equipo de trabajo televisivo. “Quiero volcar mi experiencia a eso”, explica.

El panorama del fútbol nacional

Sobre la situación actual del fútbol nacional, Pellicer comenta que le parece llamativa la dispar realidad de Universidad de Chile y Universidad Católica. “Llama la atención que las universidades más tradicionales abran y cierren la tabla”, destaca.

Sobre el mal presente de la U, Pellicer indica que “no debería ocupar esa posición, por la institución que es, no le corresponde ese lugar”. Además, añade que lo que están viviendo los azules es algo que no solamente tiene que ver con el rendimiento en cancha, sino que va desde la dirigencia hasta la barra.

Por otra parte, de Universidad Católica resalta que está sólida, sin embargo, apunta que tiene un papel pendiente en materia internacional. “Tiene plantel para hacer algo, tiene estructura y trabaja de buena manera”, advierte.

De acuerdo a su visión, el mal presente de los clubes chilenos en el plano internacional se debe, en parte, al campeonato anual. “No es un favor un torneo largo, yo siento que los playoffs, a lo largo del tiempo, adaptaron muy bien a los equipos a saber jugar llaves de ida y vuelta”, opina.

Sobre la nómina de Rueda y los entrenadores chilenos

Reinaldo Rueda publicará la nómina de la Selección para la Copa América recién el 31 de mayo, 14 días antes del puntapié inicial en Brasil. La decisión, según Pellicer, se debe a que “su relación con los medios chilenos está en jaque. Él está prolongando su capacidad de deliberación para que el medio tenga menos días para criticarlo. Es entendible, pero no lo comparto”, explica.

Sobre la situación actual de la Roja, Pellicer considera que durante el período de Rueda no ha habido muchos frutos positivos: “No he notado un avance, que la situación esté cautivada por una idea de juego”. Además, compara la actualidad del combinado nacional con lo que vivió el tenis hace algunos años. “Se generó una comodidad en cuanto a las figuras y eso llevó a que durante una década completa, no existiera una real ambición para estar en la Selección”, asegura.

Respecto a si volvería a dirigir, Pellicer se mantiene centrado. “He tenido ofrecimientos, pero lo único que quiero es algo importante, algo que me motive. Creo tener ganado un espacio de ser un DT chileno destacado en el medio", cierra.