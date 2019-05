El secretismo de Rueda con la nómina de la Roja genera críticas: "Ojalá fuera pública y todo el mundo la supiera"

A un mes del inicio de la Copa América, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda golpeó fuerte la mesa. El entrenador de la Roja apostó al secretismo y decidió no dar a conocer la lista de 40 jugadores reservados para Brasil 2019, a diferencia de otras selecciones del continente como Paraguay y Venezuela.

De esta forma, Rueda solamente dará a conocer la lista final de los 24 convocados al certamen que se disputará en Brasil y donde la Roja buscará el tricampeonato después de alcanzar el título en Chile 2015 y la Centenario 2016 en Estados Unidos.

La decisión del colombiano no dejó indiferente al medio futbolísticos. Comentaristas, entrenadores y ex históricos de la Roja tomaron banderas tras la decisión del cafetalero. Para Elías Figueroa, "es entendible, yo lo respeto, porque algunos técnicos siempre tienen dudas en algunos jugadores, ojalá fuera pública y todo el mundo la supiera, pero cada técnico con su librito".

Por su parte, Jorge Pellicer cree que la decisión de Rueda pasa por su relación con los medios. "Esa relación está en jaque, muy dificultosa, esa es la base por la que él toma estas decisiones, él está prolongando su capacidad de deliberación para que el medio tenga menos días para criticarlo. Eso sucede cuando el técnico no siente la seguridad de que su trabajo a dado frutos. Es entendible, pero no lo comparto".

Jorge Aravena, el histórico Mortero, opina que el DT de la Roja "está en el derecho de avisar primero a los futbolistas, y no por la prensa. Él está en todo su derecho, porque es su forma de trabajar, porque es mejor que se enteren los futbolistas que por otro lado. Yo no creo que hayan sorpresas, van a estar los que normalmente están".

El ex DT de la Roja, César Vaccia coincide con el técnico de Deportes Valdivia. "Si está dentro del protocolo, no tiene por qué hacerla pública, está dentro de su derecho. Lo acostumbrado es que no sea así, a lo mejor es su estilo. No veo ninguna interpretación, pero si él lo estimó, es cosa de él", cerró.