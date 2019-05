Djokovic remontó un partidazo a Del Potro y se instaló en semifinales de Roma

El serbio Novak Djokovic se instaló en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, tras una gran remontada que incluyó dos puntos de partido salvados y superó por parciales de 4-6, 7-6(6) y 6-4 al argentino Juan Martín del Potro.

El número uno del mundo sufrió más de la cuenta ante el tandilense, quien poco a poco vuelve a mostrar su gran nivel que lo llevó a convertirse en el tercer mejor jugador del ATP en 2018.

Djokovic, cuatro veces campeón en la arcilla de Roma, necesitó tres horas y un minuto para superar por décima sexta vez a la Torre de Tandil, quien jugó uno de sus mejores partidos de los últimos meses.



Delpo, número 9 del mundo, estuvo demoledor con el drive en los primeros dos sets, al mantener un promedio de 130 km/h con ese golpe, pero desperdició dos bolas de partido en el desempate del segundo parcial y terminó sucumbiendo.

Luego, en el tercer set el argentino desaprovechó una opción de break para irse 3-1 arriba, algo que si aprovechó Djokovic en el juego siguiente, quien tras romper el servicio de su rival mantuvo la ventaja y cerró el partido por 6-4.

En la búsqueda de la final, el serbio jugará ante el trasandino Diego Schwartzman, a quien ha vencido en las dos ocasiones que se han enfrentado US Open del 2014 y Roland Garros 2017.

En la otra semifinal se medirán el español Rafael Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas, en una revancha de la semifinal de la semana pasada en Madrid donde ganó el heleno.

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019

4-time Rome champion @DjokerNole saves 2 MPs and edges Juan Martin del Potro 4-6 7-6(6) 6-4 to reach #ibi19 semi-final. pic.twitter.com/UpzObBrQE9

No Denying Novak! 🙌

What an atmosphere. What a match 😍

The moment @DjokerNole defeated Del Potro after a late-night classic in Rome!#ibi19 pic.twitter.com/8RwWxZmJ3t

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019