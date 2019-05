Quinteros y las posibles salidas en la UC: "También pensamos en que los jugadores puedan tener un mejor futuro"

Tras la goleada 5-1 de Universidad sobre Deportes Antofagasta, el técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros, se mostró contento con el resultado. En camarines tuvo palabras para la situación de Diego Buonanotte, lo que fue el trámite del partido, las posibles salidas de y sobre el enfrentamiento que tendrán por Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Sobre el partido con los antofagastinos, el argentino-boliviano señaló que la UC fue superior durante gran parte del encuentro. "Luego del segundo gol fuimos mucho más contundentes". Sin embargo, sí reconoció que "hasta el empate de ellos el partido estuvo parejo".

Al ser consultado por la situación de Diego Buonanotte, quien no goza de la titularidad en los cruzados, el DT apuntó a que "el problema no es él, él está para jugar. El problema es que el equipo está jugando con un sistema distinto, entonces el problema es la ubicación de él en este sistema". Además, agregó que "cuando entra casi siempre tiene la posibilidad de hacer goles, así que ojalá pueda seguir aportando de esa manera".

Sobre las posibles salidas de la Universidad Católica, Quinteros sostuvo que si se van Edson Puch o Matías Dituro, el panorama se podría complicar, "pero nosotros también pensamos en que los jugadores puedan tener un mejor futuro". Por lo mismo, añadió que "sería fantástico que Puch se quede. No solamente estamos contentos con él como jugador, sino que como persona también. Es un aporte espectacular".

Por último, el técnico también se refirió a la nómina de la Roja Sub 23, donde según algunos medios, él habría mostrado su negativa a la participación de alguno de sus jugadores. "Yo nunca dije que no, yo dije que esperáramos la nómina Sub 23 para después hablar con el club y decidir si los jugadores van", sentenció.