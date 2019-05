Bayern Munich confirma su dominio absoluto en Alemania y gana su séptima Bundesliga consecutiva

La Bundesliga de Alemania ya tiene a su nuevo y flamante campeón para la temporada 2018-19 tras una intensa temporada. Se trata del Bayern Munich, elenco que superó con claridad al Eintracht Frankfurt por 5-1 en partido válido por la fecha 34 del certamen germano, en un duelo que se disputó en el Estadio Allianz Arena de Munich.

Los goles del cuadro bávaro fueron obra de Kingsley Coman (4'), David Alaba (53'), Renato Sanches (58'), Franck Ribéry (72') y Arjen Robben (78'). El descuento para la visita lo anotó Sébastien Haller (50').

Con este resultado el Bayern logró su séptimo título consecutivo desde la temporada 2012-13, totalizando 76 puntos y logrando superar por dos unidades al Borussia Dortmund, elenco que se ubicó en el segundo lugar de la tabla.

En tanto, el Eintracht Frankfurt pese a la abultada derrota, se ubicó en la séptima casilla de la clasificación con 54 puntos y se metió a competencias europeas para la próxima temporada.

