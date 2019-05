Se metieron la mano al bolsillo: Claudio Bravo y plantel del Manchester City pagaron buses para sus hinchas

El Manchester City de Claudio Bravo goleó al Watford por 6-0 en la final de la FA Cup. El partido, como es de costumbre en las definiciones inglesas, se realizó en el mítico Wembley, en Londres, bastante lejos de Manchester.

Por lo mismo, según informó Sporting Life Football, los dirigidos por Pep Guardiola pagaron buses para que sus hinchas pudieran llegar desde Manchester a Londres para poder ver a su equipo levantar un nuevo título y conseguir el triplete inglés.

Cada uno de los 50 buses puestos por el plantel para la hinchada de los ciudadanos llevaba el nombre del futbolista que aportó con el transporte y, por supuesto, uno llevaba el nombre del histórico portero bicampeón de América.

Bravo, al igual que el resto de la temporada producto de su lesión en el Tendón de Aquiles, vio el partido desde las gradas, mientras espera si finalmente Reinaldo Rueda lo incluye o no en la lista definitiva de la Selección para la Copa América.

👏 Great gesture from Man City players to pay for over 50 coaches for fans to travel to the #FACup final!

👍 These two were paid for by Leroy Sane and Claudio Bravo! #MCFC pic.twitter.com/FbKf80Wohx

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) May 18, 2019