Boca Juniors quiere un equipo estelar para Copa Libertadores y piensa en Daniele De Rossi

La derrota 3-1 ante River Plate en la pasada final de Copa Libertadores fue un golpe muy duro para Boca Juniors. Es por eso que el Xeneize busca ganar lo antes posible el torneo continental para olvidar esa final y para eso piensan en un nombre en grande, Daniele De Rossi.

El italiano dejará después de 17 temporadas la Roma, el club de toda su vida, y está buscando club. "Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a verlo de chico porque estaba Maradona y por el estadio. Me enamoré del estadio y de los hinchas, que son muy pasionales. Me hacen llorar", dijo hace un tiempo el campeón del mundo el 2006.

Pero no es solo una declaración de hace algunos años lo que genera el rumor, ya que según informa Olé, Nicolás Burdisso habría contactado al volante central. "Es un querido amigo, tenemos excelentes relaciones y en el futuro nos sentaremos y hablaremos", dijo el actual Director Deportivo de Boca y agregó que "en el momento adecuado hablaremos sobre su situación como normalmente lo hacemos. Es un jugador que nos interesa".

Burdisso y De Rossi compartieron en el cuadro de la loba entre las temporadas 2009 y 2013, lo que podría acercar al contención al Boca Juniors.