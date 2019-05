La polémica trastienda de Colo Colo en el Superclásico: Agresión a la familia de Paredes y el feo gesto en la banca alba

El Superclásico 185 del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo terminó igualado 1-1 en el Estadio Nacional, un resultado que no dejó conforme a ninguno de los dos equipos. El punto negro fue la agresión que sufrieron algunos familiares del capitán de los albos, Esteban Paredes, además de un hecho muy poco decoroso que se dio en la banca de los albos. Revisa todas las acciones que se dieron este sábado en Ñuñoa.

Ingreso con tranquilidad de los hinchas de Colo Colo

Los 1.646 hinchas de Colo Colo que pudieron comprar entradas para el sector visitante ingresaron con total normalidad al Estadio Nacional en el horario que les fue asignado. La jornada de los forofos albos transcurrió con relativa tranquilidad y no protagonizaron desmanes.

Visitas ilustres en el Nacional

De manera incógnita llegó al Estadio Nacional el ayudante del ex entrenador de Colo Colo Pablo Guede, Gustavo Grondona, quien vivió el Superclásico junto a Agustín Salvatierra, otro colaborador de la era del hoy desempleado técnico argentino. La presencia del ex volante trasandino sorprendió a sus ex dirigidos, quienes lo saludaron afectuosamente.

Delegación de Colo Colo sin palco

Un solo palco fue habilitado en el Nacional para Colo Colo y fue ocupado por la dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls. El lugar se hizo pequeño y por eso el resto de la delegación alba donde se encontraba el gerente deportivo, Marcelo Espina, y los jugadores Jaime Valdés, Agustín Orión, Carlos Carmona, entre otros, se ubicaron en la tribuna junto a los hinchas albos que habían adquirido entradas para dicho sector.

La comitiva alba también la integraba parte del staff técnico de Mario Salas, el hermano de Jorge Valdivia, Claudio, y los jugadores José Aguilera, Marcos Bolados y Ronald de la Fuente, quien estuvo acompañado por el ex Universidad de Chile, Waldo Ponce y otros trabajadores de Colo Colo.

Agresión a familiares de Esteban Paredes

Un lamentable episodio se vivió una vez finalizado el partido, ya que la hermana de Esteban Paredes fue agredida por seis fanáticas de Universidad de Chile. Si bien, el hecho no pasó a mayores por la intervención de Carabineros, los nervios y angustia tras la agresión de apoderó de la madre y el hermano del delantero de Colo Colo, quienes también se encontraban en el lugar.

Ambos planteles llegaron a la misma hora al estadio

Un hecho poco habitual en los Superclásicos se vivió en la versión 185, ya que ambos buses llegaron a la misma hora. Por lo mismo, los jugadores descendieron en conjunto y pasaron mezclados por el acceso que lleva a camarines. Algunos se saludaron, mientras que otros decidieron caminar junto a algún compañero para no toparse con los rivales.

La jugarreta en la banca de Colo Colo

Colo Colo se ubicó en la banca norte del Estadio Nacional como ya es costumbre en cada Superclásico, cuyos asientos lucían la insignia de Universidad de Chile. Sin embargo, los integrantes del banco albo no querían saber nada de los azules y no encontraron nada mejor que tapar la imagen del logo de los azules con unos parches, para luego sentarse.

Euforia y desazón

Pablo Mouche fue el encargado de convertir el gol del empate de Colo Colo. El argentino festejó con euforia el tanto e incluso pateó el banderín del córner que tiene el logo de la U. Pero una vez finalizado el partido, fue el primero en salir de la cancha, muy molesto por el resultado y especialmente por una jugada sobre el final donde Javier Parraguez no le cedió el balón.

Rápida salida del Nacional

Era tanta la amargura en el plantel de Colo Colo por la igualdad que el plantel se retiró en menos de 40 minutos del recinto deportivo. Los últimos en salir fueron Esteban Pavez y Jorge Valdivia, quienes no se fueron con sus compañeros en el bus, ya que estaban en el control de dopaje.