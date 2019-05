Trastienda de la U en el Superclásico: Johnny Herrera sigue presente y el "retro" Chelo Díaz revolucionó el Nacional

Universidad de Chile igualó 1 a 1 con Colo Colo el pasado sábado y por la edición 185 del Superclásico del fútbol chileno. Jugado en el Estadio Nacional, el reñido encuentro entre ambos dejó varias historias que se vivieron tras bambalinas y que le dieron un sabor extra a la jornada vivida en Ñuñoa.

El bus de la U se perdió

Las programaciones para los partidos siempre ha sido muy precisas en Universidad de Chile, pero este sábado sufrieron un desperfecto luego de que el bus de los azules llegara con mucho retraso al hotel de concentración en el que estaban alojados. En su camino al hotel, el chofer erró el camino y demoró más la llegada de la U al Nacional. De hecho, esta modificación obligó a ambos equipos a llegar al mismo tiempo, antes de entrar a camarines del estadio.

Johnny Herrera siempre latente

El capitán de la U ha sido marginado por el técnico Alfredo Arias en los dos últimos partidos de su equipo, frente a Coquimbo Unido y el Cacique, y por ello la decisión ha tomado mucho revuelo. A pesar de no entregar declaraciones el pasado sábado, Herrera se robó todos los aplausos y miradas de la hinchada universitaria presente en Ñuñoa. Incluso, a pesar de ser expulsado de la cancha por Eduardo Gamboa -ya que utilizaba un puesto de fotógrafo a un costado de la cancha- la fanaticada laica le entregó su apoyo incondicional, al igual que sus compañeros, a quienes abrazó antes de salir al terreno de juego. "Johnny como referente del club debe sentir el doble de impotencia que yo por no estar dentro de la nómina, pero sólo queda apoyar ahora", indicó el lateral, también marginado ante los albos, Matías Campos Toro.

La U mereció más que un empate ante un pobre Colo Colo en encendido Superclásico Los azules -que salieron del último lugar- fueron superiores en el trámite, pero nuevamente un descuido les costó la paridad 1-1. Benegas abrió la cuenta y Mouche logró el empate. Henríquez fue expulsado.

¿Felipe Mora a la U?

Con el fin de la temporada en México para Pumas y el delantero Felipe Mora, el ex U ha presenciado los dos últimos partidos de sus ex compañeros en el Nacional. Todo esto, en medio de los rumores que lo acercan de vuelta al Centro Deportivo Azul para reforzar a los laicos en el segundo semestre. A pesar de que existe un interés de él, la fórmula de préstamo que propone Azul Azul al cuadro azteca no gusta mucho. A la vez, el sueldo del ex Audax Italiano alcanza USD$ 1 millón y por eso, financiarlo se hace muy complejo.

Marcelo Díaz "retro"

El histórico ex jugador universitario llegó al Estadio Nacional para ver a su equipo formador y generó un fuerte revuelo en el entretiempo del partido entre azules y albos. Con una camiseta "retro" de la U y buscando pasar desapercibido, la gente le pedía que volviera a jugar por los universitarios de inmediato para salvarlos del descenso. Aunque actualmente no está entre las prioridades para la concesionaria azul, siempre es una opción.

Aplauso dirigencial

El buen juego y la actitud superior que mostró Universidad de Chile frente a Colo Colo dejó muy conformes a los dirigentes de Azul Azul. Debido al mal momento deportivo que atraviesa el club, el directorio veía complejo ganar este partido, pero finalmente quedaron a gusto con el juego que presentó el técnico Arias. Tanto así, que varios de ellos -como Rodrigo Goldberg, Carolina Coppo, entre otros- aplaudieron de pie el cometido por la escuadra en cancha.