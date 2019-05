Eliseo Salazar y la emotiva dedicatoria a Niki Lauda: "Murió el ídolo de mi infancia"

View this post on Instagram

Tengo que darles una muy triste noticia. Murió el ídolo de mi infancia. Por quién pinté mi casco rojo, con que debuté en Fórmula 1 e IndyCar. Foto del día que nos encontramos en la pista. GP Sudáfrica 1982 Fórmula 1. Niki Lauda. Descansa en paz gran campeón! Te admiré por sobreponerte a la adversidad, sin jamás imaginar que ese sería mi destino también.