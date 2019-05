Lesión de Paulo Díaz no le impedirá estar en la Copa América si Reinaldo Rueda lo llama

Paulo Díaz ha sido recurrente en las nóminas de Reinaldo Rueda desde que el colombiano llegó a la selección chilena y, dado lo anterior, su inclusión en la lista de 23 para la Copa América es altamente probable.

Por ello, generó preocupación la lesión que sufrió el lunes defendiendo a su equipo, el Al-Ahli de Arabia Saudita, en la victoria en casa por 2-1 sobre el Pakhtakor de Uzbekistán, por la Liga de Campeones de Asia.

El defensa nacional tuvo que abandonar la cancha luego del descanso, debido a un golpe sufrido cerca del final del primer tiempo, encendiendo las alarmas en Juan Pinto Durán.

Sin embargo, su presencia en Brasil 2019, en el caso de que el DT cafetero lo incluya en la convocatoria definitiva, no está en duda, según aseguraron a El Gráfico Chile desde su entorno familiar.

"Si lo llaman, va a estar, no es grave", afirmó su padre Ítalo, quien explicó que el ex San Lorenzo tiene un hematoma normal producto del impacto, pero que no hay compromiso óseo.