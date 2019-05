La fuerte arenga de Armando Cooper para levantar el espíritu goleador de Gabriel Torres en la U

El complicado momento que vive Universidad de Chile ha traspasado las fronteras de nuestro país, enfocado principalmente en la figura del delantero panameño Gabriel Torres. En la selección de su país están preocupados por el bajo nivel demostrado por el delantero durante la presente temporada en la U, donde no ha marcado goles, y por eso le enviaron un mensaje de apoyo, durante la concentración de Panamá.

Para ello, el encargado fue el ex mediocampista de los azules y hoy en el Maccabi Petah-Tikvah de Israel, Armando Cooper, quien le pidió serenidad a su compañero de selección, pero también manifestó que el problema no recae sólo en Torres, sino que en todo su ex equipo.

"Que se mantenga fuerte, es lo mejor que pueda hacer; que tenga la cabeza fría, las cosas van a cambiar. Cuando le llegue la oportunidad, que este sereno para hacer todo lo que necesita, para brindarle lo mejor de él a la U", aseguró Cooper en declaraciones que reproduce Panamá América.

"Hoy en en día, no Gabriel, el equipo está pasando por un mal momento, igual cuando estuve yo, el equipo no andaba de muy buena forma y los resultados los demuestran. Yo salí de la U y tuve pocas oportunidades, Gabriel pasa por momentos muy difíciles. Sé lo que es “Gaby”, sé lo que puede dar, lo que puede darle a la U y sé lo que Gabriel puede contribuir al equipo", agregó.

La última oportunidad de Torres en la U será en el duelo de este domingo 26 de mayo (12:30 horas), cuando los azules enfrenten a Deportes Iquique, en el último duelo antes del receso del Campeonato Nacional 2019 y que podría definir el destino definitivo de los laicos durante esta temporada.