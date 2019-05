Nicolás Jarry vuelve a su "primer saque": "Le puede agregar más potencia"

Nicolás Jarry sorprendió en su debut en el ATP de Ginebra. En el encuentro contra el australiano Matthew Ebden, se pudo ver al chileno sacando de una manera diferente: dejó de servir partiendo con la raqueta arriba y volvió a un formato más común, arrancando con el movimiento desde abajo.

Fue en el ATP de Pune, en el 2018, cuando Jarry comenzó a mostrar el cambio. Durante el partido contra el holandés Robin Haase, quien lo eliminó en la segunda ronda, se vio por momentos que el tenista nacional empezó a sacar con la raqueta desde arriba, a la altura de su nuca. Así se mantuvo durante todo el año pasado, hasta este lunes, cuando el chileno volvió a ocupar su técnica anterior.

Al respecto, el ex tenista Hermes Gamonal explica los pros y los contras del cambio de saque del Nico. “Son diferentes. Cuando sacas con el brazo desde arriba, no tiras la pelota tan alto. Con esta vuelta a sacar desde abajo, Jarry tiene más tiempo para coordinarse y le puede agregar más potencia”, apunta el Meme.

A su vez, Jorge Ibáñez, capitán del equipo chileno de la Fed Cup, comenta que “él tenía un servicio medio parecido a Mariano Zabaleta, que partía con la cara de la raqueta atrás de la nuca, y el cambio yo creo que lo va a beneficiar de acuerdo a cómo se vaya sintiendo en la competencia”.

El Peli siente la modificación como algo positivo, ya que “Jarry tiene una estatura que le permite tener esta variedad y generar en su servicio un gran cambio, que le va a favorecer”.

Gamonal tiene sus reparos respecto al instante en el que el Príncipe hace este ajuste. “Si Nico hubiera ganado los partidos que perdió, nadie hubiera dicho nada por el saque. Yo no hubiera hecho el cambio. Se nota que está buscando alternativas, a mí no me parecen malas, pero depende del momento en que lo haga”, sentencia.

Por último, Ibáñez vaticina que como ya se están acabando los torneos en canchas lentas, “viene todo el proceso de las rápidas, entonces, va a tener un gran desafío con su saque. Sin embargo, lo va a beneficiar”.