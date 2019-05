Quinteros y los jugadores de la UC se sienten casi afuera de la Sudamericana: "Es casi imposible. Es un 5 a 0"

Las caras largas, las disculpas y asumiendo el papelón sufrido ante Independiente del Valle, fue la tónica de la conferencia de prensa de la Universidad Católica, que fue humillada por 5 a 0 ante un elenco ecuatoriano que fue incontrarrestable.

El entrenador Gustavo Quinteros fue bastante franco en asumir la responsabilidad, al igual que Luciano Aued, quien lo acompañó a la sala de prensa del Atahualpa de Quito. El DT lo expuso claramente: "Individualmente no estuvimos nada bien. No tenemos mucho para analizar, no fue un partido que se pueda analizar. Fueron muchos errores e hicimos todo mal, desde los duelos individuales, el planteamiento. El resultado fue justo y merecido para el rival", dijo.

Consultado respecto a que si es posible pasar la llave, con los cinco goles en contra, el adiestrador dejó claro que la llave está prácticamente sentenciada para la Franja y que la concentración estará puesta en el Campeonato Nacional: "Lo que tenemos que pensar en ganar en casa, aunque sea uno a cero y subir el autoestima. Haremos todo para igualar la serie, pero es casi imposible. Es un 5 a 0. No encuentro la explicación. Es algo psicológico, mental. No pudimos jugar bien de visitante, no hicimos ningún partido aceptable. Hay que analizar", sentenció.

Jugadores de capa caída

Luciano Aued, que tuvo un bajísimo cometido, también fue duro en sus conceptos del encuentro: "Hicimos todos mal, del principio al final. Nos pudieron hacer dos o tres goles más", reconoció.

El volante argentino le pidió disculpas a la hinchada, sobretodo a la que acudió a Quito. Además, se fueron a despedir después de la goleada recibida, casi pidiendo perdón: "Es lo mínimo que pidamos hacer, darle la camiseta a la gente, que se comió este viaje, este duro revés y el papelón que hicimos", expresó.

Previamente y justo después del pitazo final, el capitán de la Franja, José Pedro Fuenzalida, también expresó sus malestar por el pésimo rendimiento colectivo de los cruzados y piensa en los milagros: "Esto es fútbol. Venimos de hacer cinco goles el fin de semana y hoy día creo que hicimos todo mal para perder de esta manera. Obviamente duele y hay que analizar qué hicimos mal, porque son varios los partidos de visita que no hemos estado a la altura y debemos enfocarnos en hacer el mejor partido en Santiago", cerró.