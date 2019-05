Johnny Herrera dispara contra todos en la U: "Los dirigentes me quieren sacar, en el club ya no le creo a nadie"

Johnny Herrera habló del mal momento que vive Universidad de Chile y su marginación del equipo por parte del técnico Alfredo Arias, quien lo dejó fuera de los últimos dos compromisos de los azules en el Campeonato Nacional 2019, donde marchan en el último lugar de la tabla de posiciones junto con Antofagasta y Cobresal con nueve puntos.

En una larga conversación con el programa 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports, Herrera se desahogó con todo y reveló que la dirigencia azul lo quiere fuera del equipo, entre otros dichos que dejarán mucha cola en los laicos.

"Parte de la dirigencia me quiere sacar. Sabino Aguad, cuando se fue del club, me reconoció que me querían echar. Han pasado tantas cosas en mi club que ya no le creo a nadie", dijo Herrera en primer término.

Luego, reconoció que "con Pablo Silva (ex directivo de la U habíamos llegado a un acuerdo para salir del club". Y sobre Carlos Heller, aseguró que "dolió cuando se fue, no creo que él sea el problema. Creo que él intenta ayudar de forma noble y sincera, tenía las mejores intenciones, es una excelente persona y quería lo mejor para el club".

"La verdad es que nos falta mucho para ser una mejor institución, como por ejemplo lo que ha hecho Católica. Parecemos Falabella y somos la U, un club de fútbol. Creo que a veces nos aconseja el enemigo, que el que le dice cosas a Azul Azul es Aníbal Mosa. Nos falta ser más sinceros, debería", reclamó.

Más dichos de Herrera

Su suplencia: Siempre asumí de buena manera cuando te toca salir del equipo. Estoy maduro, estable emocionalmente. Es un desafío, porque lo único que quiero es volver a jugar.

Relación con Arias: Hay formas y formas y creo que el señor Arias no estuvo bien (en sacarlo). Yo no tengo problemas en estar dónde él quiera que esté, pero lo que empieza mal, termina mal. No tengo ningún problema de estar en la banca, pero él me manda al frente. Siempre estuve dispuesto a ir al banco. Soy un jugador más, un empleado más.

Sus errores: Contra Curicó Unido me equivoco rotundamente, pero luego revertimos el resultado. Lo de Audax es una jugada debatible. Creo que no influí en los resultados de la U.

Ser suplente: Mis compañeros me comentaron que era una decisión súper extraña que esté en la banca. Me mandaron mensajes de apoyo. No quiero mandarlos al frente, pero así fue.

Su futuro: No tengo idea lo que puede pasar, pero creo que puedo aportar mucho más y quiero cumplir mi contrato. En 2020 es probable que ya no esté acá en la U.

Kudelka: Con él estaríamos peleando arriba, claramente tendríamos más puntos de los que tenemos ahora.

Cómo salir de esto: Hay que salir a buscar puntos, si no le tomamos el peso a esta situación, estamos al horno.