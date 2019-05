Arquero de Junior y ex Villarreal defiende al Mati Fernández de las críticas: "Ha hecho una carrera envidiable, por algo tiene el currículum que tiene"

Sebastián Viera fue clave en la llegada de Matías Fernández al Junior: el arquero uruguayo coincidió con el volante chileno cuando éste arribó al Villarreal y, obviamente, fue consultado por ambas partes cuando el Tiburón de Barranquilla, su club desde el 2011, se interesó por fichar al mediocampista criollo.

“Me preguntaron por él y también hablé con Mati, que me preguntó por la ciudad y cómo se vivía acá. Di las referencias para los dos lados, la verdad, que es un jugador diferente, además de una gran persona. Y a él le dije que acá no iba a tener problemas de seguridad ni nada, así que está muy contento”, cuenta el meta charrúa.

Más allá de las loas, el golero reconoce que la adaptación del mejor futbolista de América en el 2006 no ha sido fácil, como tampoco lo fue hace más de una década en el Submarino Amarillo, pero confía en que el surgido en Colo Colo le doble la mano a la crítica colombiana y cumpla las grandes expectativas que había a su arribo.

¿Cómo has visto a Matías en estos primeros meses?

Lo he visto muy bien. Lastimosamente, tuvo un pequeño tirón en el posterior, pero le sirvió para que se pusiera mejor aún físicamente, porque venía sin pretemporada. Ahora, que ya está totalmente recuperado, está muy rápido, explosivo y fuerte, así que estamos contentos.

Él tuvo una llegada de estrella, había muchas expectativas. ¿Las ha cumplido?

Mira, acá no es fácil adaptarse. Tardas unos seis meses en adaptarte al calor, al fútbol y al equipo, y él está en ese proceso. Yo lo veo muy bien y esperemos que el profe lo ponga a jugar, para que nos ayude como él lo sabe hacer.

Lo han criticado mucho…

Es que aquí van a criticar siempre. Lo que pasa es que a su llegada se esperaba demasiado, cosa que no es fácil, porque, como te digo, a todos nos ha costado adaptarnos. Para él ha sido igual, pero nosotros confiamos plenamente en que va a rendir como lo hace generalmente en sus equipos. Por algo ha estado tantos años en Europa y tiene el currículum que tiene.

Me interesa mucho saber tu opinión sobre qué pasó en Villarreal con Matías, con ese jugador que llegó como el mejor de América y se iba a comer el mundo.

Hace muchos años ya de eso. Matías ha hecho una carrera envidiable y ha estado en grandes equipos de Europa, no es fácil mantenerse a un gran nivel y él lo ha conseguido. Es un jugador diferente, que desde muy chico mostró la clase que tiene.

Pero en el Villarreal es casi unánime que no estuvo a la altura…

Me acuerdo de que llegó como el mejor de América y eso nadie se lo regaló, se lo ganó él, pero llegar a Villarreal tan joven no fue fácil para él, todo lleva su proceso y sus tiempos. Cuando vemos un talento como el de Matías, queremos que explote enseguida, pero los jugadores no somos robots, tenemos sentimientos, hay otras cosas en el entorno que repercuten en nuestro fútbol.

¿Qué opinión tienes de Manuel Pellegrini?

La mejor. Manuel fue el técnico que me abrió las puertas de Europa y me trató muy bien. Es un señor y un gran entrenador.

En las últimas horas surgió una información en Colombia que Matías podría volver a Colo Colo. ¿Lo ves posible ahora?

Matías está muy bien, está contento acá. No sé qué estará pensando, pero no me guío por los rumores.