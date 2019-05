Regreso frustrado: Walter Montillo se aburrió de esperar a la U y anunció que renovará contrato con Tigre

View this post on Instagram

Quedan solo detalles para formalizar mi continuidad en Tigre. La idea era escribir con el contrato sobre la mesa, pero la palabra ya está dada y eso es lo que vale. No quiero dejar de agradecer a los clubes que llamaron, pero el grupo está muy comprometido y no puedo bajarme de ese barco. Me pareció grato bancar el proyecto del club y de la gente que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Uno es persona por encima del jugador de fútbol y hay que ser agradecido. Tigre merece estar en primera y vamos a trabajar para eso! Vamos que vamos! Monti