Arias sorprende de nuevo en la U y cita a Johnny Herrera para el partido ante Iquique

Johnny Herrera vuelve en Universidad de Chile. Este viernes, en conferencia de prensa, el técnico de la U, Alfredo Arias, confirmó que el arquero y capitán azul está en la convocatoria del equipo para el partido ante Deportes Iquique (domingo, 12:30 horas, estadio Zorros del Desierto de Calama).

Eso sí, Arias no quiso decir si va a ser titular o no. "Ya salió la citación para el partido y Herrera está citado. El día que le toque jugar va a jugar, y el día que no, no lo hará. Igual que con todos, sea el jugador que sea", dijo el charrúa en conferencia de prensa.

Luego profundizó: "Todos los jugadores tienen opciones de ser titulares o ser suplentes. O ser convocados o no convocados. Desde mi boca se terminó el tema Herrera al otro día de la declaración que dijo. A veces el mensaje le llega a otra persona de otra manera".

Recordemos que el portero y capitán de los azules no fue citado por el técnico uruguayo para los últimos dos compromisos ante Coquimbo Unido y Colo Colo, en circunstancias que nunca quedaron claras. Ya que en principio Arias habló de una "decisión técnica" y luego anunció que el mismo portero le pidió no estar en esos duelos, algo que luego Herrera desmintió.

Eso sí, de momento se desconoce si será el histórico meta o Fernando de Paul quien irá desde el arranque en el compromiso ante los dirigidos por Pablo Vitamina Sánchez, que harán de locales en Calama debido a la imposibilidad de utilizar el estadio Cavancha.