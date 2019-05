La introspección de Arias por la crisis de la U: "Si tuviera un gato lo metería al ángulo cada vez que llego a la casa"

El técnico Alfredo Arias ha vivido una pesadilla en su paso por la banca de Universidad de Chile, y este domingo deberá enfrentar un duelo definitorio contra Deportes Iquique, para poder apelar a su continuidad en el club. Dado que la dirigencia de Azul Azul tiene a prueba al entrenador por su pobre 18.5% de rendimiento durante su estadía en el club, el uruguayo se jugará el puesto contra los Dragones Celestes.

"Si partiera de los resultados, es una evaluación malísima, no hemos podido ganar. No soy yo el que tiene que evaluar eso. Los datos fríos, los números, eso evalúo yo. Tengo que revisar en profundidad al equipo, el trabajo que se realiza. Si lo estoy haciendo bien o mal, supongo que están evaluado otros", aseguró el charrúa.

Por otra parte, el estratega realizó una introspección de cómo vive la crisis de la U. De forma particular, el ex DT de Santiago Wanderers manifestó que no ha salido de su casa para revisar a los rivales porque espera no tirar la toalla, pese a que su puesto esté puesto en duda desde el Centro Deportivo Azul.

"Si tuviera un gato lo metería al ángulo cada vez que llegaba (a casa), no tengo ningún animalito que sufriría y como no tengo mi familia aquí, me agarro conmigo mismo, soy tan hincha como los hinchas de mi equipo. Me hubiera gustado poder salir y compartir, pero prefiero quedarme mirando a los rivales y analizar. No puedo estar contento ni feliz por el momento, pero tengo que estar fuerte. Nunca me he rendido y nunca lo haré", aseguró Arias.

"No puedo estar contento con lo que estoy viviendo, pero sí tengo que estar fuerte. Trato de dormir con mi opinión y vivir con mi consciencia. Nunca me he rendido ni lo haré ahora, por eso vamos a ir a ganar el domingo", añadió.

La U enfrentará a a Iquique este domingo 26 de mayo (12:30 horas) en el estadio Zorros del Desierto de Calama, en un duelo que significará un antes y un después para la continuidad de Arias en La Cisterna.