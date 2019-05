Principito vs. Príncipe: Alexander Zverev, el futuro rey del tenis que vuelve a aparecer en la ruta de Nicolás Jarry

En lo que va corrido de este milenio, es poco lo que el Big Four del tenis mundial le ha dejado al resto. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray han acaparado casi todos los grandes títulos del circuito de la ATP, salvo honrosas excepciones. Y una de ellas es el alemán Alexander Zverev.

La ley de la vida dice que todo tiene su fin y el retiro de estos monstruos del deporte está cada vez más cerca. En ese escenario, hay un claro favorito en las apuestas para asumir el reinado, el joven Zverev, rival de Nicolás Jarry este sábado en la final del ATP 250 de Ginebra.

El alemán de 22 años es el líder de la Next Gen y ya estuvo tercero en el ranking -hoy es el quinto-. Y no es de ahora último que viene dando que hablar, porque ya lleva un par de temporadas demostrando todo su potencial.

En el 2016 alcanzó su primer título, al consagrarse en San Petersburgo, mientras que en el 2017 sumó cinco coronas, dos de ellas en Masters 1.000, en Roma y Montreal. En el 2018 agregó otras cuatro copas a sus vitrinas, una en Madrid y otra a fines de año, nada más y nada menos que en el Masters de Londres, venciendo en la definición al astro serbio.

Pese a todo lo anterior, el teutón no ha tenido un arranque de campaña acorde a su nivel, lejos de los primeros planos. Más allá de que jugó la final en Acapulco, llegó apenas hasta octavos del Abierto de Australia y su techo en los tres Masters 1.000 que lleva -Indian Wells, Miami y Montecarlo- es justamente la ronda de 16.

Luego vino lo peor, caídas ante el propio Jarry (segunda ronda de Barcelona) y contra Cristian Garin (cuartos de final en Munich) lo hundieron aún más. Luego hizo cuartos en Madrid, donde no pudo defender el título, y tras sucumbir en su debut en Roma vino la catarsis del germano.

"No estoy bien, soy honesto con ustedes (los periodistas), ahora mismo no tengo ganas de tomar una raqueta en los próximos días. No tengo ganas de jugar al tenis en estos momentos y esta situación nunca antes la había vivido", dijo Zverev en la capital italiana, recién la semana pasada.

Pero ahora todo parece olvidado y en Ginebra alcanzó la final, donde el Principito buscará revancha contra el Príncipe.