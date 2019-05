Colo Colo revivió su mejor versión de 2019 para golear a Audax Italiano

Colo Colo volvió a mostrar su mejor fútbol y goleó 3-0 a Audax Italiano. El Cacique no venía mostrando su mejor fútbol en las últimas fechas, sobre todo luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, pero logró reponerse y cerrar de buena manera el primer semestre ante un irreconocible equipo itálico.

El partido, eso sí, no comenzó fácil para los albos. A los 4 minutos Jorge Valdivia cayó luego de una leve falta de Ignacio Jeraldino y el Mago rápidamente pidió el cambio luego de sentir una molestia en la pierna, lo que terminó siendo una contractura en el muslo izquierdo.

Ahí quedó como capitán Esteban Pavez, que asumió el liderazgo del equipo también en el marcador. Es que a los 10' el volante entró al área con balón dominado y le pegó al arco, aunque su remate dio en el poste. Un avance de lo que sería el partido contención albo.

El partido mantenía el 0-0 hasta que en un córner Pablo Mouche metió la pelota al área chica donde esperaba Pavez, que solo tuvo que empujarla de cabeza para convertir el primero del partido, con la complicidad del portero audino Joaquín Muñoz.

Aunque la noche de ensueño seguiría para el capitán del Cacique, esto porque cuando el partido entraba en un bache luego de la salida de Mouche, Pavez remató desde 30 metros y anotó un golazo, nuevamente con ayuda del arquero Muñoz.

El ex Atlético Paranaense pudo haber anotado un triplete cuando Andrés Vilches cayó dentro del área tras una fea falta, por lo que el árbitro no dudó en cobrar el penal, pero fue el mismo Vilches quien remató desde los 12 pasos y no pudo ante la gran atajada de Muñoz.

Eso sí, aun quedaba más en el Monumental. El partido ya estaba dominado cuando Mario Salas envió a la cancha a los 90' a un criticado Gabriel Costa, quien aprovechó su oportunidad y el centro de Marco Bolados para cerrar la goleada 3-0 solo un minuto después de haber entrado.

De esta forma, Colo Colo cerró con una victoria antes del receso y se acercó a Universidad Católica a solo 3 puntos, a la espera de lo que hagan los Cruzados, mientras que le sacó ventajas a Audax y a Unión La Calera, que solo pudo rescatar un empate ante Antofagasta.