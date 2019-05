El dolor de Jarry por perder la final de Ginebra: "No tengo palabras, pero di el máximo y no se dio"

El tenista chileno Nicolás Jarry lamentó la derrota en la final del ATP 250 de Ginebra ante el alemán Alexander Zverev, pese a tener dos puntos de partido en el tiebreak del último set, antes de sucumbir por 7-6 (8) ante el quinto jugador del mundo.

En la premiación, el nacional se vio muy triste por el resultado, que significa su segunda derrota en una definición de estos torneos, luego de lo ocurrido en Sao Paulo del año pasado.

"La verdad no tengo palabras en este momento. Creo que di el máximo que podía, tuve algunas chances para ganar el partido y luché hasta el último punto, pero no se me dio", dijo Jarry.

Sobre lo que viene, el número dos del país sentenció "ahora me queda seguir luchando y dar todo para tener de nuevo una oportunidad de ganar un título".

Por su parte, el ganador Zverev se mostró muy feliz por ganar su primer título del año: "Fue un partido demasiado duro, él estaba jugando muy agresivo, sacando muy bien y pegándole de todos lados. Pensaba que tenía todo controlado hasta la lluvia, pero encontré la forma de ganar, creo que pudo ir para cualquiera de los dos".

Además, recordó los malos momentos que tuvo que superar en esta temporada, donde incluso dijo que "no quería jugar más al tenis" cuando cayó en primera ronda de Roma.

"Cuando empiezo a jugar bien no me importa ganar títulos, sé que puedo ser uno de los mejores jugadores del mundo cuando encuentro mi ritmo, creo que eso me ayudó mucho esta semana", cerró.