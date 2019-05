La guerra Felipe Flores-Blanco y Negro complica a Colo Colo: "Mosa es poco ético"

La guerra entre Felipe Flores y Blanco y Negro, luego de que la concesionaria que maneja Colo Colo le ganara una demanda por 100 mil dólares, que provocó que la casa del futbolista deberá ser rematada en caso de no ser cancelada.

El representante Jorge Barrera, agente de Flores, explicó el asunto y acusó a Aníbal Mosa, actual presidente de ByN, de falta de ética, en este caso, ya que no actuó de buena forma.

“Después de lograr ese título del Clausura 2014, el director deportivo de ese entonces, Juan Gutiérrez, llamó a Felipe a su oficina y le dijo que no estaba en los planes de Colo Colo, que lo enviarían a préstamo a Santiago Wanderers. Algo que no le agradó a Felipe, que en ese tiempo ganaba entre 12 y 14 millones de pesos mensuales”, dijo a La Cuarta. "Felipe no ha denunciado estas irregularidades a FIFA por el amor que le tiene a Colo Colo", reveló.

Barrera aseguró que Flores quería ir a México, llegó a un acuerdo con los albos por su finiquito, pero acá vino el problema: "Tal vez ahí estuvo el error de Felipe, quien fue solo a la notaría para firmar el documento sin recibir ningún peso. Yo le dije que no lo hiciera, porque si lo finiquitaban debían pagarle tres o cuatro meses de su contrato, eso es lo que se acostumbra”.

“Cuando estaba a punto de firmar apareció el gerente de ese entonces, Alejandro Paul, y le dijo que Aníbal Mosa no lo finiquitaría sino firmaba el famoso pagaré por 100 mil dólares. Felipe lo único que quería era marcharse a México y terminó aceptando. En ese momento yo estaba en América del Norte, por eso no le pude advertir que no lo hiciera", añadió.

Luego, aseguró que "o sea, Colo Colo se aprovechó del jugador, el futbolista tenía una relación laboral con ellos, porque si se quedaba cumpliendo su contrato le tenían que pagar cerca de 160 millones de pesos. No le pagaron nada y encima tuvo que dejarle 100 mil dólares al club por pedido de Mosa. Eso no es ético”.

El empresario reconoció que "este es un problema que tiene muy complicado a Felipe y él mismo ha intentado buscar las soluciones. En diciembre pasado, después de jugar en Antofagasta, el jugador se acercó a Colo Colo".

“Ofreció llegar gratis a la institución. Hablamos con Gabriel Ruiz-Tagle, dijo que no tenía problemas, pero aclaró que el conflicto era con Mosa y que estaban enfrentados, por eso no podía proponer el nombre en el directorio porque lo iban a bloquear. Incluso, Felipe habló hasta con Esteban Paredes para que lo ayudara a volver. Ahora ofreció un avenimiento con los albos, pagarles un 25% de su sueldo mensual, de los 4 millones de pesos del contrato que tiene registrado en la FIFA", cerró.