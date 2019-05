Jack Robinson impresiona con su actuación para ir en búsqueda del bicampeonato en el Héroes de Mayo Iquique Pro 2019

Gritos, aplausos, silbidos. La algarabía se escucha en el borde de Cavancha, más específicamente en la ola La Punta, en donde se desarrolla el Héroes de Mayo Iquique Pro 2019. Los vítores son de los fanáticos del surf que reconocen en Jack Robinson, australiano, 21 años, el talento de un verdadero crack en la costa chilena. El oriundo de la paradisíaca Margaret River, marcó la mejor puntuación del campeonato brillando con un espectacular 16.77, registrando una ola de 9.10 puntos. También el mejor puntaje del torneo tras sortear el mar.

Luego de una mañana poco agitada en las olas, que hizo extremar el trabajo de los riders, mejoró el día en ese ítem y “se fueron poniendo mejores a medida que avanzó el heat. Eso ayudó a poder surfear de mejor manera. Creo que ahí está la clave para las fases finales también, el esperar los momentos para tener las mejores olas”. La frase es de Robinson, quien además se sorprendió por su actuación de hoy: “¿Tengo el mejor registro? Eso está genial, no puedo esperar por más. Creo que me va tan bien porque se me hace un lugar muy cómodo para surfear. Las olas me vienen bien y puedo afrontarlas de buena manera para obtener buenos resultados".

Mañana se enfrentará por los cuartos de final, con el favoritismo a cuestas contra el peruano Joaquín del Castillo. “Tengo la responsabilidad de defender el título y eso me encanta. Realmente me encanta este lugar y por suerte pude venir a participar nuevamente y a defender esa corona”, remató el australiano.

Chile: Miró de lejos los primeros lugar



Una triste jornada fue la de hoy para los riders locales. De los cuatro atletas que iniciaron el día, ninguno pudo clasificar a los cuartos de final. Manuel Selman, Guillermo Satt, Danilo Cerda y Camilo Hernández, se despidieron de la playa Cavancha con un amargo sabor. Sobre todo Hernández, oriundo de Iquique, quien conectó un tubo casi perfecto que lo hubiese dejado como el mejor de la serie para haber llegado a la última jornada a disputar la corona (Terminó en la casilla 13 del evento). El ariqueño Cerda, por su parte, terminó en la novena posición. En damas, la única mujer representante chilena que quedaba en el torneo, Jessica Anderson, se despidió en la Ronda de 16 registrándose en la decimotercera casilla del torneo.

Se despidió la campeona defensora



En una final anticipada, se midieron la campeona de la edición 2018 del Héroes de Mayo Iquique Pro, la australiana Autumn Hays y Gabriela Bryan, hawaiana, quien con una semana espectacular se metió entre las cuatro mejores surfistas del torneo. "Yo sabía que iba a ser una serie difícil ante Autumn Hays. Ella ya ganó el evento aquí, pero sabía que haciendo mi mejor esfuerzo y estrategia iba a vencer. Fue una de las series de olas más lentas que surfee aquí, entonces fue importante escojer bien y aprovechar las olas buenas. Sólo quiero ganar porque ganar es una de las mejores sensaciones que hay", dijo tras su victoria Bryan.