Jarry perdió una final dramática ante Zverev y no pudo levantar su primera copa en Ginebra

Nicolás Jarry (75°) no pudo en la final del ATP 250 de Ginebra y perdió por 6-3, 3-6 y 7-6 (8) ante el alemán Alexander Zverev (5°) en una final increíble, donde el chileno tuvo dos puntos de campeonato en el tiebreak.

En un maratónico partido que se prolongó por seis horas por dos suspensiones por lluvia, el chileno jugó a gran nivel e incluso salvó tres match point, pero no le bastó y no pudo quitarse la espina de la final de Sao Paulo del año pasado.

El alemán comenzó muy sólido y quebró inmediatamente el saque de Jarry, quien entró muy displicente y le costó en demasía sacar adelante sus servicios, por lo que terminó cediendo la primera manga por 6-3.

Más tarde, el segundo set debió ser suspendido temporalmente por la lluvia cuando Jarry se había puesto arriba e iban 15 iguales. Y tras aproximadamente una hora y media de pausa, el partido se reanudó con un nacional mucho más concentrado, quebrando y poniéndose 5 a 2 a favor.

Con el chileno superior, volvió a llover y el juego volvió a suspenderse por otra hora. La segunda pausa desató la furia de Zverev, quien en camarines exigió que el juego se aplazara por un día tras alcanzar a renaudarse por apenas 20 miuntos. Pero el partido continuó, y en el retorno Jarry consiguió quedarse con el segundo set por 6 a 3.

SWISS DELIGHT FOR SASCHA! Zverev wins his first title of 2019, saving 2 match points as he battles past Nico Jarry in Geneva 🙌 pic.twitter.com/FxcADg37Mu — Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019

Two rain delays

Two Match Points saved

2 hours 35 minutes on court A dramatic finish in Geneva – no wonder Sascha is relieved! pic.twitter.com/5q4jb6yoey — Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019

El final se desarrolló con mucha tensión entre ambos jugadores, con el partido muy igualado y muchos reclamos en ambos sectores de la cancha. En el tie break incluso Jarry salvó tres puntos de partido y tuvo dos match point a favor, pero lamentablemente Zverev fue superior y con un punto alucinante se quedó con el partido por 7-6 (8).

Ahora Jarry se va a Roland Garros, donde tiene durísimo estreno contra el argentino Juan Martín Del Potro (9°) la próxima semana en lo que será su gran desafío antes del término del semestre.

Huge respect between these two after an epic battle 🙏@NicoJarry pic.twitter.com/xVg7Lj09wp — Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019

Revive la final de Ginebra entre Jarry y Zverev