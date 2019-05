Nicolás Jarry recuperó confianza, nivel y ranking tras Ginebra para asegurar el ingreso a otro "grande"

Nicolás Jarry, que está ubicado en el puesto 75 del ranking de la ATP, ha tenido una temporada para el olvido en el ATP Tour, luego de su ascendente 2018 donde incluso llegó a ser 39 del mundo.

Producto de los malos resultados, Jarry cayó más abajo del 80 hace poco más de un mes, pero poco a poco ha ido levantando y esta semana en el torneo suizo alcanzó parte de su mejor nivel, alcanzando la segunda final de su carrera tras Sao Paulo 2018. Aunque cayó en una definición dramática ante el germano Alexander Zverev, el Príncipe logró importantes puntos.

Con lo logrado en Ginebra, el nacional saltará al puesto 58 del escalafón planetario con 855 puntos, asegurando su presencia en el Top 100 hasta al menos septiembre, un hecho no menor para el dirigido por Martín Rodríguez. Esto significa que ingresará directo al US Open, último Grand Slam del año, que comienza a fines de agosto.

A gutsy performance in only his second ATP final…

